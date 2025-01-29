"Советуем посмотреть в зеркало": в МИД Украины резко ответили Фицо на заявления о "врагах"

В МИД считают, что Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, из-за чего перестали различать черное и белое.

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резонансные заявления словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что президент Владимир Зеленский якобы является "врагом Словакии". В украинском дипведомстве опубликовали соответствующее заявление.

В комментарии говорится о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне падения доверия к себе среди словацкого общества и протестов против его пророссийского курса прибегнул к поиску врагов и нашел их в Украине.

"Расцениваем эти очередные абсурдные заявления как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии и выразили уверенность, что такая позиция Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии.

"Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а сейчас уже начали называть лидеров соседних дружественных демократий "врагами", — написали в МИД.

Напомним, что 28 января Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента "врагом". По словам Фицо, Словакия хочет и дальше покупать российский газ и требует его транспортировки из Украины.

Также 24 января сообщалось, что тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в 20 городах Словакии из-за политики Роберта Фицо в отношении России.