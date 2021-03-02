Мое оружие – закон и молитва: Оксана Марченко рассказала, зачем идет в политику

Оксана Марченко вступила в партию ОПЗЖ, "чтобы вместе с мужем защищать украинцев"

Популярная украинская телеведущая и жена нардепа, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой СНБО 19 февраля ввел санкции, вступила в партию ОПЗЖ и заявила, что будет вместе с мужем защищать украинский народ и строить успешную страну. Об этом она сообщила на пресс-конференции, пишут Вести.

Марченко подчеркнула, что ранее не планировала заниматься политикой, а супруг всегда пытался ограничить ее от участия в этом "грязном деле". Однако после того, как на нее и Виктора Медведчука наложили санкции за якобы "финансирование терроризма", власть "вынудила ее стать рядом мужем".

На пресс-конференции телеведущая также показала тизер своего фильма "Паломница", который, по ее словам, также повлиял на решение пойти в политику.

"На протяжении года я ездила по украинским монастырям. Я встречалась с людьми, которые искали силу для своего духа, я поражалась их силе веры, их стойкости, я тогда не знала, что стою на пороге испытаний судьбы и теперь от меня понадобится сила духа и стойкость веры. Бог дал мне этот проект для того, чтобы я сказала: "Я не сдамся, я буду с мужем до конца, я больше не могу на это смотреть", — рассказала Марченко.

К слову, проект "Паломница" состоит из 12 фильмов, которые начнут транслировать в эфире с 5 марта. В нем снялись дочь и мать Оксаны Марченко, известная политик Анна Герман и лидер рок-группы "Братья Карамазовы" Олег Карамазов.

"Каждый фильм имеет много личного для меня, у каждого фильма есть свое название, свои герои и своя тема. Покаяние, прощение, милосердие, любовь", — отметила Марченко.

Телеведущая добавила, что именно" с любовью и верой" она пришла в политику, а бороться с "беззаконием зеленых троллей" новый политик будет "исключительно в правовом поле и с молитвой".

"Только закон и молитва – иного оружия я не знаю! Эту власть нужно менять. Но действовать грязными методами я не буду. Я пришла с любовью. Только правовое поле, только выборы, никаких Майданов, это путь в никуда, ни одна революция не была основой прогресса, это всегда регресс", - объяснила она.

Как отметила Марченко, украинцы разочаровались в президенте Владимире Зеленском. "Король оказался голым, который все время скрывался под невидимой, несуществующей мантией, поддержки которой нет", — сказала она, добавив, что первыми об этом начали сообщать журналисты, за что и пострадали. Власть просто решила "заткнуть им рот", закрыв неугодные телеканалы.

"После закрытия оппозиционных каналов я могу сообщить, что Украина не правовая и не демократическая страна. И это должно стать страшной новостью для всех украинцев, потому что все, что происходит с каналами, с украинскими гражданами, с моей семьей, с моим мужем, со мной, — все это может произойти завтра с обычными людьми. Завтра могут прийти к любому и не будут объяснять, почему забирают его хату с края, гараж, авто или участок земли. Это реальность. Я хотела поддержать всех журналистов и сказать, что вы как дети из сказки, которые всему миру рассказали, что король голый. И он испугался правды, которую вы говорили, когда рассказывали об ужасных реформах, убивающих нашу страну. Он решил закрыть вам рот. Но нельзя заткнуть рот тем миллионам, которые были на площади вместе с вами и уже знают, что король голый. На самом деле это ужасная вещь – закрытие оппозиционных каналов, это ужасная вещь – санкции против граждан Украины", - сказала она.

По поводу санкций, которые СНБО ввел против ее семьи, Марченко отметила: "Сегодня нас лишили доступа к нашим счетам, я даже не могу продлить подписку на музыку, потому что заблокированы банковские карты. Я переживу, мы очень просто живем. Мы простая семья и довольствуемся малым. Никогда ни одной копейки ни у кого мы не взяли, весь бизнес всегда прозрачный, все налоги мы платим. За 19 год, и за 20-й, думаю, будет столько же, мы заплатили налогов более 40 миллионов гривен. Мы платим налоги, мы поддерживаем свое государство. Все есть в декларациях и свободном доступе", — рассказала она, добавив, что не удивится, если скоро в их дом нагрянут с обысками.

По словам Марченко, обвинение ее и мужа в финансировании терроризма абсолютно беспочвенно. "Это антиконституционная, внесудебная политическая репрессия против моей семьи. Ни одного доказательства нет. Это ложь", - заявила политик.

Она подчеркнула, что Зеленский нарушил не только законы Украины. "Он нарушил закон Бога, а именно девятую заповедь, которая гласит: "Не лжесвидетельствуй, не лги". Это серьезная вещь. Каждый человек будет отвечать перед Богом за свои слова и действия. Я призываю его покаяться. Возможно для него это будет выходом из той идиотской ситуации, в которую он сам попал. На все воля Божья", — сказала она.

Также Марченко опровергла слухи о том, что она и Виктор Медведчук планируют покинуть страну. "Мы живем в Украине, у нас все в Украине, наши дети, родители в Украине, мы не собирались никуда уезжать! Придумывают сценарии, чтобы из нас сделать монстров. Это политическое давление по отношению к Виктору Медведчуку было постоянно", — отметила она.

Марченко также отметила, что Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний и разрушает страну, которую она как политик попытается восстановить. "Обещал установить мир – не установил, поддерживает националистов, которые раскалывают страну. Сегодня оскорбляют русскоязычных граждан Украины. Их права нарушает ужасный закон, также закон нарушает статью 10 Конституции Украины, где написано, что русский язык должен быть защищен, как и другие языки нацменьшин. Поэтому, хочу сказать, что мы, украинцы, хотим жить в стране, где не будет пещерного национализма. Мы будем жить в стране, которую мы построим. И это будет украинская Швейцария, в которой будет два, а возможно три, а может, четыре государственных языка и мы не будем никого ненавидеть за цвет кожи и религиозные предпочтения. Мы будем любить друг друга. Все, кто веруют, даже не только християне, они все наши. Что на Западе, что на Востоке – везде одинаковые, потому что они – наши. Любовь – мой слоган, который на всех моих флагах", — сказала она.

Марченко подчеркнула, что будет защищать свою семью и украинский народ без страха, так как ей уже нечего терять. "Все охотники знают, что единственные животные, на которых нельзя охотится, – это самки. Тигрицы, медведицы, которые опекаются своими выводками. Когда самка защищает своих детей, у нее выключается инстинкт самосохранения. Вот этот голый король выключил мой инстинкт самосохранения, потому что у меня есть дети, родители, сотни людей, для которых, я тоже мама, те, которыми я опекаюсь. Я мама, за плечами которой свой выводок. Это самое опасное, чего не учли сценаристы. Страх у меня только перед Богом", — объяснила она.

Рассказала Марченко и о том, чем планирует заниматься в составе партии ОПЗЖ. "Буду делать то, что делают члены партии. Это единство, когда "гуртом легше батька бити" — это на самом деле правильно. Партийная дисциплина, коллективный труд. Как говорил Лобановский: "Мне не нужны звезды в футболе, мне нужна команда – звезда". Все наши задачи должны сконцентрироваться на одном. Это должна быть мощная прозрачная политическая сила с поддержкой людей", — отметила она.

Марченко добавила, что хотела бы заниматься экологическими программами, так как ее тревожит вырубка лесов в Карпатах, защищать каноническую церковь, продолжать благотворительные программы, а также заниматься строительством жилья для малообеспеченных слоев населения и вопросами образования.

"У меня второе образование – педагог. Одно переплетается с другим. Сегодня, например, люди не могут получить образование на русском языке. Это значит, что будущее поколение украинцев отрезается и будет неконкурентоспособным, потому что высокая наука сегодня говорит на шести мировых языках, и один из них – русский. Украинцам что легче выучить? Английский, французский китайский или все же русский? И черпать из этих источников знаний. Да, учить языки – это хорошо, но что мешает знать больше?" - сказала она.

Также в комментарии корреспонденту Vesti.ua Марченко уточнила, что планирует не просто быть членом партии ОПЗЖ, а баллотироваться на следующих выборах в депутаты Верховной Рады. "Я постараюсь завоевать место в рядах нардепов. Конечно нужны площадки: к депутатам и прислушиваются больше и опыт хороший. Сейчас у меня есть время получить специфические знания. Буду постигать азы. Я уже обращаюсь к мужу за помощью и консультациями, надеюсь, что к моменту новых выборов я буду еще более компетентной и более сильной и смогу защищать народ", - рассказала она.

В то же время Марченко удивилась, почему большинство политиков молчит, спокойно наблюдая за беззаконием, происходящим в отношении ее семьи. "На пороге своего дома я видела всех людей, которые были в политике и власти, а потом, когда их власть заканчивалась, они говорили: "Витя помоги". Или извинялись. Где же все политики? Почему они молчат? Леонид Макаровович Кравчук, так больно, молчит. А сколько хорошего он получил в своей жизни? Леонид Данилович, прекрасный политик. Почему молчит? Юшенко – понятно, Янукович – знаем, где. Порошенко – тоже понятно, по каким причинам молчит. Почему все молчат? Потому что страшно! Им есть что терять. У них деньги в американских банках, у них дети учатся в Америке, в Великобритании. Всех построили американские руководители, и все под лавкой. Это тоталитарная страна уже. А где совесть? Нам же терять нечего", - объяснила она.

Вспомнила Марченко, как и Владимир Зеленский обращался к ней за помощью. "Зеленский и братья Шефиры приходили и просили помочь им с продвижением на ТВ, были КВНовской командой, хотели перейти на новый уровень. Кроме этого, они предлагали сценарий для Виктора Медведчука, который тогда был главой Администрации президента. Я тогда сказала, что врядли его это заинтересует. У нас были нормальные человеческие отношения и потом, когда мы сталкивались. Зеленский вел день рождения Суркиса, где представлял Медведчука, были другие концерты. Журналисты, артисты, музыканты всегда были связаны между собой Человеческие отношения должны быть, Земля круглая. Может, ему еще придется ко мне обратиться и я, как христианка, помогу", — рассказала она.