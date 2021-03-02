Моя зброя — закон і молитва: Оксана Марченко розповіла, навіщо йде в політику

Оксана Марченко вступила в партію ОПЗЖ, "щоб разом з чоловіком захищати українців"

Популярна українська телеведуча і дружина нардепа, голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко, проти якої РНБО 19 лютого ввела санкції, вступила в партію ОПЗЖ і заявила, що буде разом з чоловіком захищати український народ та будувати успішну країну. Про це вона повідомила на прес-конференції, пишуть Вести.

Марченко підкреслила, що раніше не планувала займатися політикою, а чоловік завжди намагався обмежити її від участі в цій "брудній справі". Однак після того, як на неї і Віктора Медведчука наклали санкції за нібито "фінансування тероризму", влада "змусила її стати поруч чоловіком".

На прес-конференції телеведуча також показала тизер свого фільму "Паломниця", який, за її словами, також вплинув на рішення піти в політику.

"Протягом року я їздила по українських монастирях. Я зустрічалася з людьми, які шукали силу для свого духу, я дивувалася їхній силі віри, їхній стійкості, я тоді не знала, що стою на порозі випробувань долі і тепер від мене знадобиться сила духу і стійкість віри. Бог дав мені цей проект для того, щоб я сказала: "я не здамся, я буду з чоловіком до кінця, я більше не можу на це дивитися", — розповіла Марченко.

До слова, проект "Паломниця" складається з 12 фільмів, які почнуть транслювати в ефірі з 5 березня. У ньому знялися дочка і мати Оксани Марченко, відома політикиня Ганна Герман і лідер рок-гурту "Брати Карамазови" Олег Карамазов.

"Кожен фільм має багато особистого для мене, у кожного фільму є своя назва, свої герої і своя тема. Покаяння, прощення, милосердя, любов", — зазначила Марченко.

Телеведуча додала, що саме "з любов'ю і вірою" вона прийшла в політику, а боротися з "беззаконням зелених тролів" новий політик буде "тільки в правовому полі і з молитвою".

"Тільки закон і молитва — іншої зброї я не знаю! Цю владу треба змінювати. Але діяти брудними методами я не буду. Я прийшла з любов'ю. Тільки правове поле, тільки вибори, ніяких майданів, це шлях в нікуди, ні одна революція не була основою прогресу, це завжди регрес", — пояснила вона.

Як зазначила Марченко, українці розчарувалися в президенті Володимиру Зеленському. "Король виявився голим, який весь час переховувався під невидимою, неіснуючою мантією, підтримки якої немає", — сказала вона, додавши, що першими про це почали повідомляти журналісти, за що і постраждали. Влада просто вирішила "заткнути їм рота", закривши неугодні телеканали.

"Після закриття опозиційних каналів я можу повідомити, що Україна не правова і не демократична країна. І це повинно стати страшною новиною для всіх українців, тому що все, що відбувається з каналами, з українськими громадянами, з моєю родиною, з моїм чоловіком, зі мною, — усе це може статися завтра зі звичайними людьми. Завтра можуть прийти до будь-якого і не будуть пояснювати, чому забирають його хату з краю, гараж, авто або ділянку землі. Це реальність. Я хотіла підтримати всіх журналістів і сказати, що ви, як діти з казки, які всьому світу розповіли, що король голий. І він злякався правди, яку ви говорили, коли розповідали про жахливі реформи, які вбивають нашу країну. Він вирішив закрити вам рот. Але не можна заткнути рот тим мільйонам, які були на майдані разом з вами і вже знають, що король голий. Насправді це жахлива річ — закриття опозиційних каналів, це жахлива річ — санкції проти громадян України", — сказала вона.

З приводу санкцій, які РНБО ввела проти її сім'ї, Марченко зазначила: "Сьогодні нас позбавили доступу до наших рахунків, я навіть не можу продовжити передплату на музику, тому що заблоковані банківські карти. Я переживу, ми дуже просто живемо. Ми проста сім'я і задовольняємося малим. Ніколи жодної копійки ні в кого ми не взяли, весь бізнес завжди прозорий, усі податки ми платимо. За 19 рік, і за 20-й, думаю, буде стільки ж, ми заплатили податків понад 40 мільйонів гривень. Ми платимо податки, ми підтримуємо свою державу. Усе є в деклараціях і вільному доступі", — розповіла вона, додавши, що не здивується, якщо скоро в їхній будинок прийдуть з обшуками.

За словами Марченко, звинувачення її та чоловіка у фінансуванні тероризму абсолютно безпідставне. "Це антиконституційна, позасудова політична репресія проти моєї сім'ї. Жодного доказу немає. Це брехня", — заявила політикиня.

Вона підкреслила, що Зеленський порушив не тільки закони України. "Він порушив закон Бога, а саме дев'яту заповідь, яка говорить:" Не свідчи неправдиво, не бреши". Це серйозна річ. Кожна людина буде відповідати перед Богом за свої слова і дії. Я закликаю його покаятися. Можливо, для нього це буде виходом з тієї ідіотської ситуації, у яку він сам потрапив. На все воля Божа", — сказала вона.

Також Марченко спростувала чутки про те, що вона і Віктор Медведчук планують покинути країну. "Ми живемо в Україні, у нас все в Україні, наші діти, батьки в Україні, ми не збиралися нікуди їхати! Придумують сценарії, щоб з нас зробити монстрів. Цей політичний тиск стосовно Віктора Медведчука був постійно", — зазначила вона.

Марченко також зазначила, що Зеленський не виконав своїх передвиборчих обіцянок і руйнує країну, яку вона як політик спробує відновити. "Обіцяв встановити мир — не встановив, підтримує націоналістів, які розколюють країну. Сьогодні ображають російськомовних громадян України. Їхні права порушує жахливий закон, також закон порушує статтю 10 Конституції України, де написано, що російська мова повинна бути захищена, як і інші мови нацменшин. Тому, хочу сказати, що ми, українці, хочемо жити в країні, де не буде печерного націоналізму. Ми будемо жити в країні, яку ми побудуємо. І це буде українська Швейцарія, у якій буде дві, а можливо три, а може, чотири державні мови, і ми не будемо нікого ненавидіти за колір шкіри і релігійні уподобання. Ми будемо любити одне одного. Усі, хто вірує, навіть не тільки християни, вони всі наші. І на Заході, і на Сході — скрізь однакові, тому що вони — наші. Любов — мій слоган, який на всіх моїх прапорах", — сказала вона.

Марченко підкреслила, що буде захищати свою сім'ю та український народ без страху, оскільки їй вже нічого втрачати. "Усі мисливці знають, що єдині тварини, на яких не можна полювати, — це самки. Тигриці, ведмедиці, які опікуються своїми виводками. Коли самка захищає своїх дітей, у неї вимикається інстинкт самозбереження. Ось цей голий король вимкнув мій інстинкт самозбереження, тому що в мене є діти, батьки, сотні людей, для яких я теж мама, ті, якими я опікуюся. Я мама, за плечима якої свій виводок. Це найнебезпечніше, чого не врахували сценаристи. Страх у мене тільки перед Богом", — пояснила вона.

Розповіла Марченко і про те, чим планує займатися в складі партії ОПЗЖ. "Буду робити те, що роблять члени партії. Це єдність, коли "гуртом легше батька бити" — це насправді правильно. Партійна дисципліна, колективна праця. Як говорив Лобановський: "Мені не потрібні зірки у футболі, мені потрібна команда — зірка". Усі наші завдання повинні сконцентруватися на одному. Це повинна бути потужна прозора політична сила з підтримкою людей", — зазначила вона.

Марченко додала, що хотіла б займатися екологічними програмами, оскільки її турбує вирубка лісів у Карпатах, захищати канонічну церкву, продовжувати благодійні програми, а також займатися будівництвом житла для малозабезпечених верств населення і питаннями освіти.

"У мене друга освіта — педагог. Одне переплітається з іншим. Сьогодні, наприклад, люди не можуть отримати освіту російською мовою. Це означає, що майбутнє покоління українців відрізається і буде неконкурентоспроможним, тому що висока наука сьогодні говорить шістьма світовими мовами, і одна з них — російська. Українцям що легше вивчити? Англійську, французьку, китайську або все ж російську? І черпати з цих джерел знань. Так, вчити мови — це добре, але що заважає знати більше?" — сказала вона.

Також у коментарі кореспонденту Vesti.ua Марченко уточнила, що планує не просто бути членом партії ОПЗЖ, а балотуватися на наступних виборах у депутати Верховної Ради. "Я постараюся завоювати місце в рядах нардепів. Звичайно, потрібні майданчики: до депутатів і прислухаються більше і досвід хороший. Зараз у мене є час здобути специфічні знання. Буду осягати ази. Я вже звертаюся до чоловіка за допомогою та консультаціями, сподіваюся, що до моменту нових виборів я буду ще більш компетентною і сильнішою і зможу захищати народ", — розповіла вона.

У той же час Марченко здивувалася, чому більшість політиків мовчить, спокійно спостерігаючи за беззаконням, що відбувається стосовно її сім'ї. "На порозі свого будинку я бачила всіх людей, які були в політиці і владі, а потім, коли їхня влада закінчувалася, вони говорили: "Вітя допоможи". Або просили вибачення. Де ж усі політики? Чому вони мовчать? Леонід Макарович Кравчук мовчить. А скільки доброго він отримав у своєму житті? Леонід Данилович, прекрасний політик. Чому мовчить? Ющенко — зрозуміло, Янукович — знаємо де. Порошенко — теж зрозуміло, з яких причин мовчить. Чому всі мовчать? Тому що страшно! Їм є що втрачати. У них гроші в американських банках, у них діти вчаться в Америці, у Великобританії. Усіх контролюють американські керівники, і все під лавкою. Це тоталітарна країна вже. А де совість? Нам же втрачати нічого", — пояснила вона .

Згадала Марченко, як Володимир Зеленський звертався до неї за допомогою. "Зеленський і брати Шефіри приходили і просили допомогти їм з просуванням на ТБ, були КВК-івською командою, хотіли перейти на новий рівень. Крім цього, вони пропонували сценарій для Віктора Медведчука, який тоді був головою Адміністрації президента. Я тоді сказала, що навряд чи його це зацікавить. У нас були нормальні людські відносини і потім, коли ми стикалися. Зеленський вів день народження Суркіса, де представляв Медведчука, були інші концерти. Журналісти, артисти, музиканти завжди були пов'язані між собою, людські стосунки повинні бути, Земля кругла. Може, йому ще доведеться до мене звернутися і я як християнка допоможу", — розповіла вона.