Медведчук: Обвинения в мой адрес ‒ это провокация, чтобы я или прекратил политическую деятельность, или покинул страну

Отвечая на вопрос о личных отношениях с Зеленским, Медведчук сказал, что даже не был с ним близко знаком.

Какое-либо финансирование терроризма председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком или его семьей полностью исключено. А подобные обвинения, озвученные секретарем СНБО Алексеем Даниловым, – это не более чем провокация и попытка дискредитировать главного политического оппонента власти. Об этом Виктор Медведчук заявил в интервью ВВС News Украина.

«Тот бред, который несет Данилов со ссылкой на СБУ, – это просто провокация для того, чтобы сначала закрыть три информационных канала, а затем ограничить меня, создать мне такие условия, чтобы я или прекратил политическую деятельность, или покинул страну, ‒ уверен политик. ‒ Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать меня в том, что было какое-то финансирование терроризма. Это вызывает у меня смех. Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались лишь в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Никакого бизнеса с Луганском и Донецком у меня не было ни до 2014 года, ни после».

Медведчук добавил, что не знает, о каком расследовании против него идет речь. А обвинения в том, что принадлежащий его супруге Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод якобы поставляет в самопровозглашенные ДНР/ЛНР нефтепродукты, уже опровергли и на самом предприятии.

«Кажется, несколько дней назад завод ответил, что он никогда не поставлял нефтепродукты или иную свою продукцию на неконтролируемые территории Луганской и Донецкой областей. И никогда структуры, находящиеся в собственности нашей семьи, не имели никаких отношений со структурами или "органами власти" неконтролируемых территорий», ‒ подчеркнул политик.

Как отметил парламентарий, незаконны санкции в отношении еще одного члена «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака, поскольку согласно действующему законодательству санкции не могут вводиться против граждан Украины. И совершенно недопустимо блокирование независимых телеканалов, если нет соответствующего решения суда. Да и вводить ограничительные меры в отношении каналов должны через Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

«Незаконно [закрыли телеканалы], с нарушением законодательства и Конституции Украины. Потому что никакие санкции, тем более по этому закону, в отношении телеканалов применяться не могут, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ Я утверждаю, что санкции, которая применена к каналам, в законе о санкциях нет. Санкции к этим вещателям должны применяться согласно закону, то есть через Национальный совет телевидения и радиовещания и решение суда».

Поэтому, отметил политик, «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» инициирует импичмент Зеленского. Хотя и понимает, что из-за пропрезидентского большинства в парламенте отправить в отставку действующего главу государства сейчас вряд ли получится.

«Провести процедуру импичмента в Раде при наличии монобольшинства "Слуги народа" сегодня невозможно. Мы объявили о начале процедуры импичмента, чтобы собирать подписи в парламенте. Но мы хотим обратиться к людям и в поддержку процедуры импичмента собирать и их подписи. Найти их поддержку в вопросах того, что президент не противостоял повышению тарифов, в вопросах разбазаривания земли, в вопросах, связанных с Конституционным Судом и с преступным закрытием трех каналов», ‒ рассказал Медведчук.

При этом, отвечая на вопрос о личных отношениях с Зеленским, Медведчук сказал, что даже не был с ним близко знаком.

«Я с ним виделся раньше, в 2008 или 2009 году на одном из юбилеев братьев Суркисов. Он там вел вечер. Микрофон мне давал, когда я выходил говорить тост, вот и вся встреча, ‒ уточнил политик. ‒ Я с господином Зеленским переговоров никогда не вел. Я с ним не встречался, как он стал президентом. И за него не голосовал».