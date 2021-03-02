Медведчук: Звинувачення на мою адресу — це провокація, щоб я або припинив політичну діяльність, або покинув країну

Відповідаючи на питання про особисті стосунки із Зеленським, Медведчук сказав, що навіть не був з ним близько знайомий.

Будь-яке фінансування тероризму головою Політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктором Медведчуком або його родиною повністю виключено. А подібні звинувачення, озвучені секретарем РНБО Олексієм Даниловим, — це не більше ніж провокація і спроба дискредитувати головного політичного опонента влади. Про це Віктор Медведчук заявив в інтервʼю ВВС News Україна.

«Те марення, яке несе Данилов з посиланням на СБУ, — це просто провокація для того, щоб спочатку закрити три інформаційні канали, а потім обмежити мене, створити мені такі умови, щоб я або припинив політичну діяльність, або покинув країну, — впевнений політик. — Немає жодних підстав стверджувати і навіть підозрювати мене у тому, що було якесь фінансування тероризму. Це викликає у мене сміх. Що значить фінансував тероризм? Я що, гроші носив в Луганськ, Донецьк? Всі мої відносини з Луганськом і Донецьком полягали лише в питаннях обміну. Нічого іншого ніколи не було. Ніякого бізнесу з Луганськом і Донецьком у мене не було ні до 2014 року, ні після».

Медведчук додав, що не знає, про яке розслідування проти нього йдеться. А звинувачення у тому, що Новошахтинський нафтопереробний завод, який належить його дружині, нібито поставляє в самопроголошені ДНР/ЛНР нафтопродукти, вже спростували і на самому підприємстві.

«Здається, кілька днів тому завод відповів, що він ніколи не поставляв нафтопродукти чи іншу свою продукцію на неконтрольовані території Луганської та Донецької областей. І ніколи структури, що знаходяться у власності нашої сімʼї, не мали жодних стосунків зі структурами або "органами влади" неконтрольованих територій», — підкреслив політик.

Як зазначив парламентар, незаконні санкції стосовно ще одного члена «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака, оскільки згідно з чинним законодавством санкції не можуть вводитися проти громадян України. І абсолютно неприпустиме блокування незалежних телеканалів, якщо немає відповідного рішення суду. Та й вводити обмежувальні заходи щодо каналів повинні через Нацраду з питань телебачення і радіомовлення.

«Незаконно [закрили телеканали], з порушенням законодавства і Конституції України. Бо жодні санкції, тим паче за цим законом, щодо телеканалів застосовуватися не можуть, — заявив Віктор Медведчук. — Я стверджую, що санкцій, які застосовані до каналів, в законі про санкції немає. Санкції до цих мовників повинні застосовуватися відповідно до закону, тобто через Національну раду телебачення і радіомовлення та рішення суду».

Тому, зазначив політик, «Опозиційна платформа — За життя» ініціює імпічмент Зеленського. Хоча і розуміє, що через пропрезидентську більшість у парламенті відправити у відставку чинного голову держави зараз навряд вийде.

«Провести процедуру імпічменту в Раді при наявності монобільшості "Слуги народу" сьогодні неможливо. Ми оголосили про початок процедури імпічменту, щоб збирати підписи у парламенті. Але ми хочемо звернутися до людей і на підтримку процедури імпічменту збирати також їх підписи. Знайти їх підтримку у питаннях того, що президент не протистояв підвищенню тарифів в питаннях розбазарювання землі, в питаннях, повʼязаних з Конституційним Судом та зі злочинним закриттям трьох каналів», — розповів Медведчук.

При цьому, відповідаючи на питання про особисті стосунки із Зеленським, Медведчук сказав, що навіть не був з ним близько знайомий.

«Я з ним бачився раніше, у 2008 або 2009 році на одному з ювілеїв братів Суркісів. Він там вів вечір. Мікрофон мені давав, коли я виходив говорити тост, ось і вся зустріч, — уточнив політик. — Я з паном Зеленським переговорів ніколи не вів. Я з ним не зустрічався, як він став президентом. І за нього не голосував».