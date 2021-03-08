Мендель назвала возможную дату новой большой пресс-конференции Зеленского

Пресс-секретарь президента сказала, что все запросы СМИ она проверяет и анализирует, а потом выдает Зеленскому свои предложения.

Президент Владимир Зеленский ежедневно получает много просьб об интервью от украинских и иностранных СМИ. Об этом сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире канала "Бацман".

По ее словам, новая большая пресс-конференция Зеленского может состоится ко второй годовщине инаугурации президента, 20 мая. Однако гарантировать этого она пока не может.

"Люди, которые работают в Офисе президента годами, говорят, что такого внимания никогда не было к президенту. Сейчас это более 100 запросов из разных стран", – рассказала Мендель.

По ее словам, "они ни в коем случае не прячутся" от СМИ. В поездках по регионам, даже во время коронавируса, они пытаются с учетом ограничений, приглашать журналистов и делать брифинги.

"Плюс мы используем различные форматы: президент может пойти на ток-шоу, также мы общаемся с иностранными медиа, например, едем в Арабские Эмираты – даем интервью. Давали интервью и США, поскольку это было нужно. Но президент не может ответить на все запросы. Это в принципе невозможно", – подчеркнула пресс-секретарь.

Также добавила, что все запросы СМИ проверяет и анализирует она. И только после этого выдает Владимиру Зеленскому свои предложения.

Напомним, 20 мая 2020 года Зеленский провел пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. Из-за карантина она состоялась под открытым небом и с ограниченным количеством журналистов.

"Политическое событие года" было анонсировано 19 мая, когда Офис президента внезапно сообщил о намерении провести пресс-конференцию утром 20 мая. Не исключено, что расчет был на то, что часть редакций банально не успеет подать заявку (словно для этого нужно нечто большее, чем наличие электронной почты и интернета). Но с этим в Офисе президента явно просчитались – успели все. И тогда пошла волна отказов. Поначалу в качестве причины был назван коронавирус.

Уже после пресс-конференции Мендель дала более подробное пояснение принципа, по которому отбирались "достойные" СМИ. "Мы отбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США, мы специально ездили и изучали их. Это значит, что президента, премьера освещают наиболее рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что здесь присутствуют медиа, которые имеют совершенно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье — мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику ", — рассказала она.