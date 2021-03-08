Мендель назвала можливу дату нової великої пресконференції Зеленського

Прессекретар президента сказала, що всі запити ЗМІ вона перевіряє і аналізує, а потім видає Зеленському свої пропозиції.

Президент Володимир Зеленський щодня отримує багато прохань про інтерв'ю від українських і закордонних ЗМІ. Про це сказала прессекретар президента Юлія Мендель в ефірі каналу "Бацман".

За її словами, нова велика пресконференція Зеленського може відбудеться до другої річниці інавгурації президента, 20 травня. Однак гарантувати цього вона поки не може.

"Люди, які працюють в Офісі президента роками, кажуть, що такої уваги ніколи не було до президента. Зараз це понад 100 запитів з різних країн", — розповіла Мендель.

За її словами, "вони ні в якому разі не ховаються" від ЗМІ. У поїздках по регіонах, навіть під час коронавірусу, вони намагаються з урахуванням обмежень, запрошувати журналістів і робити брифінги.

"Плюс ми використовуємо різні формати: президент може піти на ток-шоу, також ми спілкуємося з іноземними медіа, наприклад, їдемо в Арабські Емірати — даємо інтерв'ю. Давали інтерв'ю і США, оскільки це було потрібно. Але президент не може відповісти на всі запити. Це в принципі неможливо ", — підкреслила прессекретар.

Також додала, що всі запити ЗМІ перевіряє і аналізує вона. І тільки після цього видає Володимиру Зеленському свої пропозиції.

Нагадаємо, 20 травня 2020 року Зеленський провів пресконференцію для українських і зарубіжних ЗМІ. Через карантин вона відбулася під відкритим небом і з обмеженою кількістю журналістів.

"Політична подія року" була анонсована 19 травня, коли Офіс президента раптово повідомив про намір провести пресконференцію вранці 20 травня. Не виключено, що розрахунок був на те, що частина редакцій не встигне подати заявку (немов для цього потрібно щось більше, ніж наявність електронної пошти та інтернету). Але з цим в Офісі президента явно прорахувалися — встигли все. І тоді пішла хвиля відмов. Спочатку в якості причини був названий коронавірус.

Вже після пресконференції Мендель дала більш докладний пояснення принципу, за яким відбиралися "гідні" ЗМІ. "Ми відбирали за тими принципами і підходами, які ми побачили в Великобританії і США, ми спеціально їздили і вивчали їх. Це означає, що президента, прем'єра висвітлюють найбільш рейтингові медіа. Щоб були різні ідеологічні платформи. Ви бачите, що тут присутні медіа, які мають абсолютно різні позиції і погляди на ситуацію в Україні. і третє — ми дали можливість бути присутнім молодим платформам, які показують дуже рейтингову динаміку ", — розповіла вона.