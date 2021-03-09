В Киеве протестовали против съезда судей и пытались прорваться в "Президент Отель"

Участники акции требовали не проводить съезд судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда

В Киеве прошла акция протеста против съезда судей, который должен пройти в "Президент Отеле". На собрании должны избирать четырех членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда. Есть семь кандидатов на эти должности. Протестующие настаивали, что это сейчас неуместно и некоторые из кандидатур не подходят. Об этом пишет Hromadske.

Они требовали не проводить съезд до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного суда. По мнению протестующих, "недобросовестные судьи ВСП и КСУ обеспечивают судейский произвол и отсутствие справедливости в стране".

[ + – ] Фото: Facebook Наталья Мамченко (Право-ТВ)

На месте события было около сотни полицейских, они уже ждали участников акции протеста на улице. Организаторы акции хотели прорваться в "Президент Отель", однако им это не удалось.

Протестующие требовали изменений правил отбора членов ВСП, в частности с участием международных экспертов по тому примеру, как выбирали судей в Высший антикоррупционный суд.

По словам митингующих, до принятия закона о создании таких комиссий нужно заблокировать отбор в ВСП — главный орган судебной власти. Сейчас в Верховной Раде уже есть проекты законов, которые предусматривают создание таких комиссий.

Также они отмечают, что такое решение является важным, в частности, для недопущения фабрикации дел в отношении активистов. Также они требовали освободить политзаключенных, в частности Сергея Стерненко и Андрея Антоненко.

[ + – ] Фото: Hromadske

В течение 9-11 марта делегаты XVIII съезда судей должны решить несколько кадровых вопросов. В частности, выбрать четырех членов Высшего совета правосудия, судью Конституционного суда и переизбрать новый состав Совета судей Украины.

На выборах членов ВСП на вакантные места претендуют 34 кандидата: четыре судьи Верховного суда, восемь судей апелляционных судов, 12 судей местных общих судов, пять судей хозяйственных судов и пятеро судей в отставке.

После непродолжительной и немногочисленной акции ее участники разошлись.