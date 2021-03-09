У Києві протестували проти з'їзду суддів і намагалися прорватися в "Президент Готель"

Учасники акції вимагали не проводити з'їзд суддів до зміни правил відбору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду.

У Києві відбулася акція протесту проти з'їзду суддів, який повинен пройти в "Президент Готелі". На зборах повинні обирати чотирьох членів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду. Є сім кандидатів на ці посади. Протестувальники наполягали, що це зараз недоречно і деякі з кандидатур не підходять. Про це пише Hromadske.

Вони вимагали не проводити з'їзд до зміни правил відбору членів Вищої ради правосуддя і Конституційного суду. На думку протестувальників, "недобросовісні судді ВСП і КСУ забезпечують суддівське свавілля та відсутність справедливості в країні".

[ + – ] Фото: Facebook Наталія Мамченко (Право-ТВ)

На місці події було близько сотні поліцейських, вони вже чекали учасників акції протесту на вулиці. Організатори акції хотіли прорватися в "Президент Готель", проте їм це не вдалося.

Протестувальники вимагали змін правил відбору членів ВСП, зокрема за участю міжнародних експертів за прикладом, як вибирали суддів до Вищого антикорупційного суду.

За словами мітингувальників, до прийняття закону про створення таких комісій потрібно заблокувати відбір до ВСП — головний орган судової влади. Зараз у Верховній Раді вже є проекти законів, які передбачають створення таких комісій.

Також вони зазначають, що таке рішення є важливим, зокрема, для недопущення фабрикації справ щодо активістів. Також вони вимагали звільнити політв'язнів, зокрема Сергія Стерненка і Андрія Антоненка.

[ + – ] Фото: Hromadske

Протягом 9-11 березня делегати XVIII з'їзду суддів повинні вирішити кілька кадрових питань. Зокрема, вибрати чотирьох членів Вищої ради правосуддя, суддю Конституційного суду і переобрати новий склад Ради суддів України.

На виборах членів ВСП на вакантні місця претендують 34 кандидати: чотири судді Верховного суду, вісім суддів апеляційних судів, 12 суддів місцевих загальних судів, п'ять суддів господарських судів і п'ятеро суддів у відставці.

Після нетривалої та нечисленної акції її учасники розійшлися.