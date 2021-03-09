Вещание группы "1+1 Медиа" должно стать предметом рассмотрения СНБО, - экс-член нацсовета по ТВ

Также, по мнению Костинского, из состава членов Нацрады должны быть уволены те, кто ранее работал на телеканале "1+1".

Телеканал "1+1" занимался политическим медиакиллерством в интересах своих владельцев, поэтому его деятельность должна стать предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает "Цензор.НЕТ".

Он подчеркнул, что канал начал заниматься этими вещами под руководством нынешнего министра культуры Александра Ткаченко. Украинское общество, в первую очередь, должно требовать увольнения Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, который на протяжении 2008-2019 годов возглавлял группу каналов "1 + 1 Media".

"По моему личному мнению, именно под руководством Александра Ткаченко телеканал "1+1" занимался политическим медиакилерством в интересах своих владельцев. Думаю, такой человек точно не имеет морального права представлять украинскую культуру и внедрять информационную политику на государственном уровне", — отметил Костинский.

Также, по его мнению, из состава членов Нацрады должны быть уволены те, кто ранее работал на телеканале "1+1".

"Должны быть окончательно уволены члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, которые в прошлом работали в "Студии 1+1" и на сегодня составляют половину членов этого регуляторного органа. Речь идет об Ольге Герасимьюк, Олеге Черныше, Юрии Зиневиче и Елене Ницко. Показательно, что в июле исполнится уже 7 лет, как Ольга Герасимьюк и Олег Черныш занимают свои должности. Тогда как по закону срок полномочий члена Национального совета составляет лишь 5 лет. Думаю, за продлением полномочий этих членов Национального совета стоит бывший глава парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Напомню, именно Ольга Герасимьюк и Олег Черныш в 2018 году, по моему мнению, сделали все возможное, чтобы Национальный совет не смог вовремя получить информацию о конечных бенефициарах "1+1 Media", — добавил Костинский.

Он подчеркнул, что не является сторонником концепции прекращения вещания телеканалов через решение СНБО, поскольку, по его мнению, существуют более надежные правовые методы.

"Я не сторонник концепции прекращения вещания телеканалов через решение СНБО. Для этого, на мой взгляд, существуют более надежные правовые методы, которые гарантируют остановку вещания "токсичных" медиа. Но курс, избранный Владимиром Зеленским, не может быть выборочным и непоследовательным. Прекращение вещания телеканалов, которые имели прямое или косвенное отношение к Виктору Медведчуку, таких как "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний", предусматривает аналогичный подход в отношении других активов, к которым имеют прямое отношение подсанкционные олигархи. Таким образом, вещание медиагруппы "1+1 Media", в которую входят телеканалы: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бигуди", "УНИАН", "1+1 International", а также несколько региональных компаний, должно также стать по логике предметом рассмотрения СНБО", — добавил Костинский.

Основанием для такого рассмотрения, по его словам, является "наличие Оксаны Марченко и Игоря Коломойского в структуре собственности медиа".

"Иначе применение санкций против Виктора Медведчука, Оксаны Марченко и их окружения и, соответственно, прекращение вещания телеканалов, которые находятся в их орбите, будут выглядеть избирательной практикой, связанной с обычными политическими играми", — заявил Костинский.