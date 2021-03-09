Мовлення групи "1+1 Медіа" має стати предметом розгляду РНБО, — екс-член Нацради з ТБ

Також, на думку Костинського, зі складу членів Нацради повинні бути звільнені ті, хто раніше працював на телеканалі "1+1".

Телеканал "1+1" займався політичним медіакілерством в інтересах своїх власників, тому його діяльність повинна стати предметом розгляду Ради національної безпеки та оборони. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський, передає "Цензор.НЕТ".

Він підкреслив, що канал почав займатися цими речами під керівництвом нинішнього міністра культури Олександра Ткаченка. Українське суспільство, в першу чергу, повинно вимагати звільнення Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, який протягом 2008-2019 років очолював групу каналів "1+1 Media".

"На мою особисту думку, саме під керівництвом Олександра Ткаченка телеканал "1+1" займався політичним медіакілерством в інтересах своїх власників. Думаю, така людина точно не має морального права представляти українську культуру і впроваджувати інформаційну політику на державному рівні", — зазначив Костинський.

Також, на його думку, зі складу членів Нацради повинні бути звільнені ті, хто раніше працював на телеканалі "1+1".

"Повинні бути остаточно звільнені члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які в минулому працювали в "Студії 1+1" і на сьогодні становлять половину членів цього регуляторного органу. Йдеться про Ольгу Герасим'юк, Олега Черниша, Юрія Зіневича та Олені Ніцко. Показово, що в липні виповниться вже 7 років, як Ольга Герасим'юк та Олег Черниш займають свої посади. Тоді як за законом термін повноважень члена Національної ради становить лише 5 років. Думаю, за проханням продовжити термін повноважень цих членів Національної ради стоїть колишній голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Нагадаю, саме Ольга Герасим'юк та Олег Черниш у 2018 році, на мою думку, зробили все можливе, щоб Національна рада не змогла вчасно отримати інформацію про кінцевих бенефіціарів "1+1 Media", — додав Костинський.

Він підкреслив, що не є прихильником концепції припинення мовлення телеканалів через рішення РНБО, оскільки, на його думку, існують надійніші правові методи.

"Я не прихильник концепції припинення мовлення телеканалів через рішення РНБО. Для цього, на мій погляд, існують надійніші правові методи, які гарантують зупинку мовлення "токсичних" медіа. Але курс, обраний Володимиром Зеленським, не може бути вибірковим і непослідовним. Припинення мовлення телеканалів, які мали пряме або непряме відношення до Віктора Медведчука, таких як "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Перший Незалежний", передбачає аналогічний підхід щодо інших активів, до яких мають пряме відношення до підсанкційних олігархів. Таким чином, мовлення медіагрупи "1+1 Media", в яку входять телеканали: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "Плюсплюс", "Бігуді", "УНІАН", "1+1 International", а також кілька регіональних компаній, має також стати за логікою предметом розгляду РНБО", — додав Костинський.

Підставою для такого розгляду, за його словами, є "наявність Оксани Марченко та Ігоря Коломойського в структурі власності медіа".

"Інакше застосування санкцій проти Віктора Медведчука, Оксани Марченко та їх оточення і, відповідно, припинення мовлення телеканалів, які знаходяться в їх орбіті, будуть виглядати виборчою практикою, пов'язаною зі звичайними політичними іграми", — заявив Костинський.