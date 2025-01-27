"Розквітає України і слава, і воля": Безугла переписала державний гімн (текст)

Наприкінці минулого тижня Мар'яна Безугла заявила, що їй некомфортно співати гімн України "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля…".

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Народна депутатка України, член комітету Верховної Ради України Мар'яна Безугла переписала текст державного гімну "Ще не вмерла Україна". Свої пропозиції зі зміни слів парламентарка опублікувала у Telegram.

"Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду", — попросила Безугла оцінити свої старання.

Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Оригінальний текст Павла Чубинського звучить так:

"Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!

Ще нам, браття-молодці, усміхнеться доля!

Згинуть наші вороги, як роса на сонці;

Запануєм, браття, й ми у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за свою свободу

І покажем, що ми браття козацького роду…".

22 січня, у День Соборності України, народна обраниця Мар'яна Безугла написала у Telegram, що не вважає, що "наша державність має бодай столітню історію". За її словами, "усі попередні спроби здобути соборність і державність за століття історії провалилися". Вона також розкритикувала державний гімн України.

"Подивіться на наш гімн. Мені, чесно, некомфортно його співати: все це "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" — начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо "ще не вмерла", то й вмре?", — написала нардепка.

Нагадаємо, 24 січня після розстрілу росіянами шістьох українських військовополонених Мар'яна Безугла написала, що "рабів до раю не пускають".