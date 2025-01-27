"Розквітає України і слава, і воля": Безуглая переписала государственный гимн (текст)

В конце прошлой недели Марьяна Безуглая заявила, что ей некомфортно петь гимн Украины "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля...".

Related video

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая переписала текст государственного гимна "Ще не вмерла Україна". Свои предложения по изменению слов парламентарий опубликовала в Telegram.

"Розквітає України і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду", — попросила Безуглая оценить свои старания.

Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Оригинальный текст Павла Чубинского звучит так:

"Ще не вмерла Україна, і слава, і воля!

Ще нам, браття-молодці, усміхнеться доля!

Згинуть наші вороги, як роса на сонці;

Запануєм, браття, й ми у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за свою свободу

І покажем, що ми браття козацького роду…".

22 января, в День Соборности Украины, народная избранница Марьяна Безуглая написала в Telegram, что не считает, что "наша государственность имеет хотя бы столетнюю историю". По ее словам, "все предыдущие попытки получить соборность и государственность за столетие истории провалились". Она также раскритиковала государственный гимн Украины.

"Посмотрите на наш гимн. Мне, честно, некомфортно его петь: все это "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" — вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим. Если "еще не умерла", то и умрет?", — написала нардеп.

Напомним, 24 января после расстрела россиянами шестерых украинских военнопленных Марьяна Безуглая написала, что "рабов в рай не пускают".