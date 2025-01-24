"Рабов в рай не пускают": Безуглая раскритиковала украинских бойцов, которые сдаются в плен

Безуглая заявила, что надо сделать все, чтобы не допустить такую массовую тенденцию и высказалась в поддержку экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича. Украинские защитники не подбирали слов в адрес обоих деятелей.

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После последнего видео с расстрелом шестерых бойцов Сил обороны в Донецкой области, которое сняли российские оккупанты, народный депутат Украины Маряна Безуглая решила высказаться по этому поводу. Она заявила, что украинские защитники не должны сдаваться в плен. Об этом она написала в своем "Фейсбуке".

"Мы должны смотреть на мир широко открытыми глазами. Ни в одной культуре не приветствуется самовольная сдача в плен, или унижение перед врагом, ни в одной культуре не приветствуется дезертирство. Разве что у рабов. С одной стороны, надо разбираться с первопричинами этих уже системных проблем в украинской армии, с другой стороны, не терпеть такие проявления. Иначе упоминание о нации победителей растает в отказе от борьбы", — написала она и напомнила, что "рабов в рай не пускают".

В комментариях под заметкой подписчики депутата назвали несколько ситуации на войне и поинтересовались, что должны бойцы делать, на что Безуглая ответила "защищаться".

"Если они не могут сражаться / ничем, то могут сдаваться, но речь об отдельных эпизодах, а не массовом явлении. Как пропустили в блиндаж? Почему закончились боеприпасы? Очень много факторов и первопричин, что и является наукой войны, включая подготовку и планирование. И все равно само явление самовольной сдачи в плен не является хорошим образом в подготовке военного", — написала она.

Безуглая добавила, что надо сделать все, чтобы не допустить такую массовую тенденцию и высказалась в поддержку экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который раскритиковал украинских защитников, которые перед смертью просили врага их не убивать.

Военные раскритиковали Безуглую за слова о "рабах"

Экс-защитник Мариуполя, который пробыл в плену у оккупантов почти 2 года, "азовец", фотограф Дмитрий "Орест" Казацкий отреагировал на заявление Безуглой.

"Марьяна, вместо слов и сообщений, лучше бы на своем примере показали, как надо воевать, и если придется, сдаваться в плен и умирать. Конечно из теплого кабинета в Киеве очень хорошо советовать, как рулю красиво умирать!" — написал он.

Далее он написал оскорбительные слова в адрес депутата и та почистила его комментарии.

Боевой медик Сил обороны с позывным "Гора" тоже не подбирал слов по этому поводу, как в адрес Безуглой, так и Алексея Арестовича.

"П**дуйте на фронт, и там рассказывайте, кому как себя вести. Что же вы в кабинетах свои экспертные мнения рыгаете? Вы здесь не были. Вы не знаете, что это такое. Поэтому забивайте **альники, пока мы даем вам возможность жить", — написал он.

Напомним, что 22 января в сети появилось видео, в котором россияне, вероятно, расстреляли в спину шестерых украинских военных, попавших в плен.

Также 23 января стало известно, что расследователи установили личность оккупанта, который расстрелял 6 бойцов ВСУ. Им оказался саратовский наркоман с позывным "Сара".