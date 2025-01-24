"Рабів до раю не пускають": Безугла розкритикувала українських бійців, які здаються в полон

Безугла заявила, що треба зробити все, щоб не допустити таку масову тенденцію і висловилася на підтримку ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича. Українські захисники не добирали слів на адресу обох діячів.

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Після останнього відео з розстрілом шістьох бійців Сил оборони на Донеччині, яке зафільмували російські окупанти, народна депутатка України Маряна Безугла вирішила висловитися щодо цього. Вона заявила, що українські захисники не мають здаватися в полон. Про це вона написала у своєму "Фейсбуку".

"Ми маємо дивитися на світ широко відкритими очима. В жодній культурі не вітається самовільна здача в полон, чи приниження перед ворогом, у жодній культурі не вітається дезертирство. Хіба що у рабів. З одного боку, треба розбиратися з першопричинами цих вже системних проблем в українській армії, з іншого боку, не толерувати такі прояви. Інакше згадка про націю переможців розтане у відмові від боротьби", — написала вона і нагадала, що "рабів до раю не пускають".

У коментарях під дописом підписники депутатки назвали кілька ситуації на війні і поцікавилися, що мали б бійці робити, на що Безугла відповіла "захищатись".

"Якщо вони не можуть битися / нічим, то можуть здаватися, але мова про окремі епізоди, а не масове явище. Як пропустили в бліндаж? Чому закінчились боєприпаси? Дуже багато факторів і першопричин, що і є наукою війни, включаючи підготовку та планування. І все одно саме явище самовільної здачі в полон не є добрим образом у вишколі військового", — написала вона.

Безугла додала, що треба зробити все, щоб не допустити таку масову тенденцію і висловилася на підтримку ексрадника Офісу президента України Олексія Арестовича, який розкритикував українських захисників, які перед смертю просили ворога їх не вбивати.

Військові розкритикували Безуглу за слова про "рабів"

Ексзахисник Маріуполя, який пробув у полоні в окупантів майже 2 роки, "азовець", фотограф Дмитро "Орест" Козацький відреагував на заяву Безуглої.

"Марʼяно, замість слів і дописів, краще б на своєму прикладі показали, як треба воювати, і якщо доведеться, здаватись в полон і помирати. Звісно з теплого кабінету в Києві дуже гарно радити, як керму красиво помирати!" — написав він.

Далі він написав образливі слова на адресу депутатки і та почистила його коментарі.

Бойовий медик Сил оборони з позивним "Гора" теж не підбирав слів щодо цього, як на адресу Безуглої, так і Олексія Арестовича.

"П**дуйте на фронт, і там розповідайте, кому як поводитися. Що ж ви в кабінетах свої експертні думки ригаєте? Ви тут не були. Ви не знаєте, що це таке. Тому закрийте **альники, поки ми даємо вам можливість жити", — написав він.

Нагадаємо, що 22 січня в мережі з’явилося відео, у якому росіяни, ймовірно, розстріляли у спину шістьох українських військових, які потрапили в полон.

Також 23 січня стало відомо, що розслідувачі встановили особу окупанта, який розстріляв 6 бійців ЗСУ. Ним виявився саратовський наркоман з позивним "Сара".