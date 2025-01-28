Залежить від ситуації: указ Зеленського про заборону переговорів із Путіним можуть змінити, — нардеп (відео)

За словами нардепа Марії Мезенцевої-Федоренко, після кожного успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення територій, президент Росії "пропонує про щось поговорити".

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У Верховній Раді допустили можливість скасування указу президента Володимира Зеленського про заборону проведення переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева-Федоренко в ефірі "Радіо Свобода".

Указ Зеленського про заборону прямих переговорів із Путіним діє з 30 вересня 2022 року

Як вважає депутат, "якщо ситуація потребуватиме змін, то такі зміни будуть".

"Президент України Володимир Зеленський діє згідно із законодавством і не буде порушувати закон. Але зміни мають підтримати й інші члени РНБО. Дискусія не в одній площині", — розповіла політикиня.

Указ Зеленського про заборону прямих переговорів із Путіним діє з 30 вересня 2022 року. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно говорив, що позиція Києва з цього приводу не змінилася, незважаючи на неодноразово озвучені президентом США Дональдом Трампом плани швидко завершити війну.

Утім, наразі українська влада не веде перемовин із Путіним, бо для цього немає підстав. Мезенцева нагадала, що після кожного успішного контрнаступу ЗСУ і звільнення територій, президент РФ "пропонує про щось поговорити".

Мезенцева також наполягає, що сьогодні не може бути жодних переговорів про Україну без України і про це знають у США.

Нагадаємо, Путін нещодавно заявив про готовність Росії вести переговори з приводу війни в Україні. Однак спочатку, за словами Путіна, треба вирішити "особливо важливі питання".

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