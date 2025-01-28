Зависит от ситуации: указ Зеленского о запрете переговоров с Путиным могут изменить, – нардеп (видео)

По словам нардепа Марии Мезенцевой-Федоренко, после каждого успешного контрнаступления ВСУ и освобождения территорий, президент России "предлагает о чем-то поговорить".

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В Верховной Раде допустили возможность отмены указа президента Владимира Зеленского о запрете проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева-Федоренко в эфире "Радіо Свобода".

Указ Зеленского о запрете прямых переговоров с Путиным действует с 30 сентября 2022 года

Как считает депутат, "если ситуация потребует изменений, то такие изменения будут".

"Президент Украины Владимир Зеленский действует согласно законодательству и не будет нарушать закон. Но изменения должны поддержать и другие члены СНБО. Дискуссия не в одной плоскости", — рассказала политик.

Указ Зеленского о запрете прямых переговоров с Путиным действует с 30 сентября 2022 года. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига недавно говорил, что позиция Киева по этому поводу не изменилась, несмотря на неоднократно озвученные президентом США Дональдом Трампом планы быстро завершить войну.

Впрочем, на данный момент украинские власти не ведут переговоров с Путиным, потому что для этого нет оснований. Мезенцева напомнила, что после каждого успешного контрнаступления ВСУ и освобождения территорий, президент РФ "предлагает о чем-то поговорить".

Мезенцева также настаивает, что сегодня не может быть никаких переговоров об Украине без Украины и об этом знают в США.

Напомним, Путин недавно заявил о готовности России вести переговоры по поводу войны в Украине. Однако сначала, по словам Путина, надо решить "особо важные вопросы".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предупреждал о последствиях для Украины в случае затяжной войны. Состояние экономики Украины и динамика на фронте ставят вопрос о запасе прочности страны.