Эксперт рассказал о темных сторонах национализации ПриватБанка

"Специалистам Нацбанка приходилось регулярно перерисовывать схемы активов "Привата". Нужно сказать, они справлялись", — рассказал эксперт.

Экономический эксперт Сергей Лямец написал большой материал о связях заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой и бывших владельцев ПриватБанка, сообщает Цензор. По его мнению, Катерина Рожкова действует полностью в интересах Игоря Коломойского, помогая в свое время выводить активы, а критика в СМИ – просто отвлечение внимания от реальных мотивов.

«У целой страны украли $10 млрд, а ответственных за это нет. Даже наоборот, Коломойский еще в 2019 году добился судебного вердикта о том, что национализация "Привата" была незаконной. С тех пор он намекает, что не против получить с государства еще $2 млрд компенсации за несправедливо украденный банк. Как такое могло получиться? Уверен, что имел место банальный «договорняк» между Гонтаревой, Рожковой, Порошенко, Коломойским и несколькими сотрудниками МВФ», — пишет Сергей Лямец.

«Специалистам Нацбанка приходилось регулярно перерисовывать схемы активов "Привата". Нужно сказать, они справлялись. Рожкова уже работала в Нацбанке в 2008-2009 годы и руководила надзором. В 2015 году она вернулась – и тоже возглавила надзор. "Банкопад" – фактически больше ее детище, нежели Гонтаревой. Как она руководила надзором, мы узнали из так называемых "пленок Рожковой», — добавляет эксперт.

Речь идет о записях, которые появились в сети в 2016 году, где голос, похожий на Рожкову, ведет переговоры с банкирами. В этих записях она договаривается об откровенно коррупционных вещах, за что должна была, как минимум, быть отстранена. Но странным образом Национальное антикоррупционное бюро, как и СБУ, посчитали эти записи недостаточными доказательствами вины главы надзора НБУ.

В то же время, подчеркивает Сергей Лямец, Нацбанк позволил Коломойскому не предоставлять нормальные залоги : «за целый год Рожкова не попросила от "Привата" ликвидных залогов». И до сегодняшнего дня засекречены документы о том, какие именно залоги предоставил ПриватБанк, почему большинство прибыльных компаний остались у его собственников.

Сергей Лямец также подчеркнул, что, несмотря на массу доказательств в причастности замглавы НБУ Рожковой к коррупции, ее сегодня активно защищают международные партнеры Украины. «Мне кажется, в любой стране мира эти действия подпадают под нанесение ущерба государству и автоматически означает коррупционное расследование», — заключает Лямец.