Експерт розповів про темні сторони націоналізації ПриватБанку

"Фахівцям Нацбанку доводилося регулярно перемальовувати схеми активів "Привату". Варто сказати, вони справлялися", — розповів експерт.

Економічний експерт Сергій Лямець написав великий матеріал про зв'язки заступниці голови Нацбанку Катерини Рожкової і колишніх власників Приватбанку, повідомляє Цензор. На його думку, Катерина Рожкова діє повністю в інтересах Ігоря Коломойського, допомагаючи свого часу виводити активи, а критика в ЗМІ — просто відволікання уваги від реальних мотивів.

«У всієї країни вкрали $10 млрд, а відповідальних за це немає. Навіть навпаки, Коломойський ще в 2019 році домігся судового вердикту про те, що націоналізація "Привату" була незаконною. З тих пір він натякає, що не проти отримати з держави ще $2 млрд компенсації за несправедливо вкрадений банк. Як таке могло статися? Упевнений, що був банальний «договірняк» між Гонтаревою, Рожковою, Порошенком, Коломойським і декількома співробітниками МВФ», — пише Сергій Лямець.

«Фахівцям Нацбанку доводилося регулярно перемальовувати схеми активів "Привату". Варто сказати, вони справлялися. Рожкова вже працювала в Нацбанку в 2008-2009 роки і керувала наглядом. У 2015 році вона повернулася — і теж очолила нагляд. "Банкопад" — фактично більше її дітище, ніж Гонтаревої. Як вона керувала наглядом, ми дізналися з так званих "плівок Рожкової"», — додає експерт.

Йдеться про записи, які з'явилися в мережі в 2016 році, де голос, схожий на Рожкову, веде переговори з банкірами. У цих записах вона домовляється про відверто корупційні речі, за що повинна була, як мінімум, бути відсторонена. Але дивним чином Національне антикорупційне бюро, як і СБУ, вважали ці записи недостатніми доказами провини глави нагляду НБУ.

Водночас, підкреслює Сергій Лямець, Нацбанк дозволив Коломойському не надавати нормальні застави: «за цілий рік Рожкова не попросить від "Привата" ліквідних застав». І до сьогоднішнього дня засекречені документи про те, які власне застави надав ПриватБанк, чому більшість прибуткових компаній залишилися у його власників.

Сергій Лямець також підкреслив, що, незважаючи на масу доказів у причетності заступниці голови НБУ Рожкової до корупції, її сьогодні активно захищають міжнародні партнери України. «Мені здається, у будь-якій країні світу ці дії підпадають під нанесення збитків державі й автоматично означає корупційне розслідування», — робить висновок Лямець.