Филарет обратился к Зеленскому по поводу визита Варфоломея

Отмечается, что Патриарх Варфоломей согласился посетить Украину.

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет прокомментировал приглашение президентом Владимиром Зеленским Вселенского патриарха Варфоломея посетить Киев в августе 2021 года и принять участие в праздновании юбилея государственной независимости. Заявление опубликовано на сайте УПЦ КП.

Отмечается, что Патриарх Варфоломей согласился посетить Украину.

"Хочу заверить, что епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в очередной раз с радостью будут приветствовать, как гостя, Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле, если он во время своего визита вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это "будет долгожданным актом справедливости относительно набожного украинского народа и обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви".

"Ведь, как известно, именно Патриархат не может быть в составе Патриархата, а митрополия — может. Только в статусе Патриархата Украинская Церковь будет иметь возможность полноценно выполнять свою спасительную миссию духовного окормления всеми украинском, проживающих в Украине и за ее пределами", — говорится в тексте.

Также Филарет обратился к Зеленскому с просьбой поставить перед Варфоломеем накануне визита вопрос предоставления нового Томоса, который бы "полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии".

"Это будет способствовать настоящей независимости Украинской Православной Церкви, консолидации общества и объединения всех православных украинцев под одним Патриаршим омофором", — заявил Филорет.

Отметим, что президент не может не отреагировать на такую инициативу Филарета.