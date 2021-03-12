Філарет звернувся до Зеленського з приводу візиту Варфоломія

Зазначається, що Патріарх Варфоломій погодився відвідати Україну.

Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет прокоментував запрошення президентом Володимиром Зеленським Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Київ у серпні 2021 року і взяти участь у святкуванні ювілею державної незалежності. Заява опублікована на сайті УПЦ КП.

Зазначається, що Патріарх Варфоломій погодився відвідати Україну.

"Хочу запевнити, що єпископат, духовенство та віряни Української Православної Церкви Київського Патріархату учергове з радістю вітатимуть, як гостя, Його Святість Патріарха Варфоломія на українській землі, якщо він під час свого візиту вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату", — йдеться в заяві.

Підкреслюється, що це "буде довгоочікуваним актом справедливості щодо побожного українського народу і забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви".

"Адже, як відомо, саме Патріархат не може бути в складі Патріархату, а митрополія — може. Тільки в статусі Патріархату Українська Церква матиме можливість повноцінно виконувати свою спасенну місію духовного окормлення всім українцям, які проживають в Україні та за її межами", — йдеться у тексті.

Також Філарет звернувся до Зеленського з проханням поставити перед Варфоломієм напередодні візиту питання надання нового Томосу, який би "повністю відповідав тому історичному місцю і значущості, яку грала і грає Українська Церква в світовому Православ'ї".

"Це сприятиме справжній незалежності Української Православної Церкви, консолідації суспільства та об'єднання всіх православних українців під одним Патріаршим омофором", — заявив Філарет.

Зазначимо, що президент не може не відреагувати на таку ініціативу Філарета.