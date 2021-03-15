Представители шоу-бизнеса и нардеп из партии "Голос" выступили против главы Украинского культурного фонда

Пользователи соцсетей упрекнули Шульженко в отсутствии отношения к украинской культуре. Афиша выступлений в клубе Stereoplaza полностью состоит из российских артистов

В социальных сетях разразился скандал вокруг деятельности Украинского культурного фонда. Директор клуба Stereoplaza Максим Шульженко обвинил директора УКФ Юлию Федив в нецелевом расходовании средств. Обвинения поддержал нардеп от партии «Голос» Ярослав Железняк, отправив заявление в НАБУ. За Федив вступились представители культурных сфер: они уверены, что причиной конфликта являются обиды из-за неполученных грантов, а цель атаки в том чтобы дискредитировать директора перед выборами 2021 года.

Претензии в сторону Юлии Федив поступили со стороны Максима Шульженко, владельца клуба «Стереоплаза» в Киеве. Шульженко выступил с письмом от имени Союза концертной индустрии Украины, обвинив руководство УКФ в "неправильном" распределении государственных грантов "не тем" структурам.

В свою очередь, пользователи соцсетей упрекнули Шульженко в отсутствии отношения к украинской культуре. Афиша выступлений в клубе Stereoplaza полностью состоит из российских артистов (Ёлка, Noize MC, Баста, Pharaoh, Diletto и др.).

«Фактически мы имеем ситуацию, когда человек, который продвигает в Украине российский шоу-бизнес организовал информационную кампанию против человека, который продвигает украинскую культуру», — отметил в своем Facebook журналист Александр Равчев.

Бывшая замминистра культура и информационной политики Ирина Подоляк заявила, что Союз концертной индустрии Украины, от которого выступает Шульженко, — "никому не известен", а все претензии сводятся к тому, почему при распределении грантов "одним дали, а другим — не дали", при этом не учитывается количество проделанной Юлией Федив работы по становлению и развитию УКФ с нуля. К тому же она не отвечает за распределение грантов, потому что большинство претендентов отсеиваются технической комиссией.

"Старые, как мир, обвинения оскорбленных, которые умеют нападать, торпедировать, обвинять других, но не брать никакой ответственности за свой собственный бизнес и своих людей. Тот, кто не работал в государственных структурах, а лишь имеет теоретическое представление об их функционировании, не знает, чего стоит для руководителя за три года создать институт с нуля, удерживать баланс и развивать не отступая от принципов добродетели, не отступая от стратегии, а также не давать возможности членам Наблюдательного совета, министрам, депутатам, Офису Президента или иным залезть в бюджет Фонда руками и "раздать своим", — считает Ирина Подоляк.

Одновременно она выразила недоумение, почему нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк не имел претензий к УКФ раньше, но "проснулся", когда стал вопрос выбора нового исполнительного директора.

"Очень подозрительно вовремя, Ярослав, именно во время конкурса. Где ты был два года? Хоть раз интересовался деятельностью учреждения? Хоть одного человека из 20-ти "Голос" делегировал в важнейший гуманитарный комитет? Зато делегировал двух в Комитет по налоговой политике, один из которых ты. Почему-то думаю, что большинство во фракции "Голоса" понятия не имеет, в какую некрасивую историю их втянули", — добавила Ирина Подоляк.

Член Наблюдательного совета "Суспильного" Вадим Миський отметил, что в рамках дискредитации Федив ее противники запустили слух, будто власть не хочет, чтобы директор шла на второй срок. Доказательств нарушений со стороны УКФ никто не предоставил, а претензии выразила организация, которая существует всего месяц.

Директор "Довженко-центра" Иван Козленко обвинил в атаке на Юлию Федив "обиженных" представителей шоубизнеса, не получивших финансирование на свои проекты. По мнению Козленко, они не смогли получить гранты из-за ошибок в документах или теневой деятельности, а потому решили отомстить и дискредитировать руководителя УКФ на этапе конкурсного отбора.

"На пути их намерениям монополизировать государственный ресурс стали прозрачные процедуры УКФ. Не имея опыта заполнения заявок, часть претендентов на институциональные гранты, допустив ошибки, были отсеяны на уровне технического отбора. Часть — не смогла подтвердить убытки, поскольку большая доля рынка развлечений находится в тени, избегая налогообложения. Часть — вообще не имеет юридического статуса, а, следовательно, для государства не существует", — отметил Иван Козленко.

Украинский культурный фонд — государственное учреждение, созданное в 2017 году с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране. Поддержка культурных проектов со стороны УКФ осуществляется за счет госбюджета на конкурсной основе. В 2021 году УКФ получил из бюджета 695 млн грн.