Представники шоу-бізнесу і нардеп з партії "Голос" виступили проти голови Українського культурного фонду

Користувачі соцмереж дорікнули Шульженку у відсутності уваги до української культури. Афіша виступів у клубі Stereoplaza повністю складається з російських артистів

У соціальних мережах вибухнув скандал навколо діяльності Українського культурного фонду. Директор клубу Stereoplaza Максим Шульженко звинуватив директора УКФ Юлію Федів у нецільовому витрачанні коштів. Звинувачення підтримав нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк, відправивши заяву в НАБУ. За Федів заступилися представники культурних сфер: вони впевнені, що причиною конфлікту є образи через неодержані гранти, а мета атаки в тому, щоб дискредитувати директора перед виборами 2021 року.

Претензії в сторону Юлії Федів надійшли з боку Максима Шульженка, власника клубу «Стереоплаза» в Києві. Шульженко виступив з листом від імені Союзу концертної індустрії України, звинувативши керівництво УКФ у "неправильному" розподілі державних грантів "не тим" структурам.

У свою чергу користувачі соцмереж дорікнули Шульженку в відсутності уваги до української культури. Афіша виступів у клубі Stereoplaza повністю складається з російських артистів (Йолка, Noize MC, Баста, Pharaoh, Diletto тощо).

«Фактично ми маємо ситуацію, коли людина, яка просуває в Україні російський шоу-бізнес, організувала інформаційну кампанію проти людини, яка просуває українську культуру», — зазначив у своєму Facebook журналіст Олександр Равчев.

Колишня заступниця міністра культури та інформаційної політики Ірина Подоляк заявила, що Союз концертної індустрії України, від якого виступає Шульженко, — "нікому не відомий", а всі претензії зводяться до того, чому при розподілі грантів "одним дали, а іншим — не дали", при цьому не враховується кількість виконаної Юлією Федів роботи зі становлення і розвитку УКФ з нуля. До того ж вона не відповідає за розподіл грантів, тому що більшість претендентів відсіваються технічною комісією.

"Старі, як світ, звинувачення ображених, які вміють нападати, торпедувати, звинувачувати інших, але не брати ніякої відповідальності за свій власний бізнес і своїх людей. Той, хто не працював у державних структурах, а лише має теоретичне уявлення про їхнє функціонування, не знає, чого варто для керівника за три роки створити інститут з нуля, утримувати баланс і розвивати, не відступаючи від принципів доброчесності, не відступаючи від стратегії, а також не давати можливості членам Наглядової ради, міністрам, депутатам, Офісу Президента чи іншим залізти в бюджет Фонду руками і "роздати своїм", — вважає Ірина Подоляк.

Одночасно вона висловила здивування, чому нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк не мав претензій до УКФ раніше, але "прокинувся", коли постало питання вибору нового виконавчого директора.

"Дуже підозріло вчасно, Ярославе, саме під час конкурсу. Де ти був два роки? Хоч раз цікавився діяльністю установи? Хоч одну людину з 20-ти "Голос" делегував у найважливіший гуманітарний комітет? Зате делегував двох до Комітету з питань податкової політики, один з яких ти. Чомусь думаю, що більшість у фракції "Голосу" поняття не має, у яку некрасиву історію їх втягнули", — додала Ірина Подоляк.

Член Наглядової ради "Суспільного" Вадим Місько зазначив, що в рамках дискредитації Федів її противники пустили чутки, ніби влада не хоче, щоб директор йшла на другий термін. Доказів порушень з боку УКФ ніхто не надав, а претензії висловила організація, яка існує всього місяць.

Директор "Довженко-центру" Іван Козленко звинуватив в атаці на Юлію Федів "скривджених" представників шоу-бізнесу, які не отримали фінансування на свої проекти. На думку Козленка, вони не змогли отримати гранти через помилки в документах або тіньову діяльність, а тому вирішили помститися і дискредитувати керівника УКФ на етапі конкурсного відбору.

"На шляху їхнім намірам монополізувати державний ресурс завадили прозорі процедури УКФ. Не маючи досвіду заповнення заявок, частина претендентів на інституційні гранти, допустивши помилки, були відсіяні на рівні технічного відбору. Частина — не змогла підтвердити збитки, оскільки велика частка ринку розваг перебуває в тіні, уникаючи оподаткування. Частина — узагалі не має юридичного статусу, а, отже, для держави не існує", — зазначив Іван Козленко.

Український культурний фонд — державна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури і мистецтва в країні. Підтримка культурних проектів з боку УКФ здійснюється за рахунок держбюджету на конкурсній основі. У 2021 році УКФ отримав з бюджету 695 млн грн.