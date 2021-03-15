"Взгляд с Банковой": пресс-секретарь Зеленского запускает собственное телешоу

Согласно задумке, жители временно оккупированных территорий смогут обращаться к ведущей со своими вопросами.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель запускает собственное шоу на государственном русскоязычном телеканале "Дом", который транслируется на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма.

Еженедельная программа названа "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель".

"15 марта в 19:30 для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube – пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии", – заявила Мендель в Facebook.

На 21 марта запланирована телевизионная премьера с трансляцией на всех цифровых платформах телеканалов "Дом" и UATV. Обещано, что жители временно оккупированных территорий смогут обращаться к ведущей со своими вопросами.

Государственный телеканал "Дом" 1 марта значительно расширил свое вещание, выйдя на спутник ASTRA-4А и включив 10 новых передатчиков. Теперь аналоговый и цифровой сигнал на территорию временно оккупированных Крым и части Донбасса подается через 18 передатчиков. "Благодаря этому "Дом" видят почти все города временно оккупированных территорий", – сообщил шеф-редактор телеканала Алексей Мацука.

Также с 1 марта стала доступна онлайн-трансляция на сайте телеканала.

Напомним, с 1 марта 2020 года в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории. По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.