"Погляд з Банкової": прес-секретар Зеленського запускає власне телешоу

Обіцяно, що жителі тимчасово окупованих територій зможуть звертатися до ведучої зі своїми питаннями.

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель запускає власне шоу на державному російськомовному телеканалі "Дім", який транслюється на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу і Криму.

Щотижнева програма названа "Погляд з Банкової з Юлією Мендель".

"15 березня о 19:30 для підписників телеканалу "Дім" в YouTube — пілотний випуск про дезінформацію і соціальні послуги для українців по обидва боки контактної лінії", — заявила Мендель у Facebook.

На 21 березня запланована телевізійна прем'єра з трансляцією на всіх цифрових платформах телеканалів "Дім" і UATV. Обіцяно, що жителі тимчасово окупованих територій зможуть звертатися до ведучої зі своїми питаннями.

Державний телеканал "Дім" 1 березня значно розширив своє мовлення, вийшовши на супутник ASTRA-4А і включивши 10 нових передавачів. Тепер аналоговий і цифровий сигнал на територію тимчасово окупованих Крим і частини Донбасу подається через 18 передавачів. "Завдяки цьому "Дім" бачать майже всі міста тимчасово окупованих територій", — повідомив шеф-редактор телеканалу Олексій Мацука.

Також з 1 березня стала доступна онлайн-трансляція на сайті телеканалу.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року в Україні у тестовому режимі розпочалося мовлення розважально-інформаційного телеканалу "Дім" на тимчасово окуповані території. За словами в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлії Островської, головною метою телеканалу є повернення жителів окупованих територій в політичний, культурний і суспільний порядок денний України.