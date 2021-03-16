Сурков и Медведчук планировали влиять на местную политику через возглавляемую Кличко Ассоциацию городов Украины, - СМИ

Об этом стало известно из записей разговора Суркова и Медведчука, якобы оказавшихся в распоряжении СМИ

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и бывший советник президента России Владислав Сурков планировали влиять на внутреннюю политику Украины через Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко. Об этом стало известно из записей разговора Суркова и Медведчука, оказавшихся в распоряжении «Обозревателя».

«Для меня очень важно вот это политическое измерение, там Совет городов (возможно, Ассоциация городов Украины, возглавляемая Кличко), какая-то платформа», — сказал Сурков.

В ответ на реплику Суркова Медведчук предлагает план действий по реализации планов Кремля.

«Слава, согласись, что кроме Совета городов, все остальное в целом осталось прежним. Послушай, ты понял, почему Совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим… А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет Совет городов», — заявил Медведчук.

Из разговора можно сделать вывод, что важность обсуждаемого Совета городов (Ассоциации городов) для российской стороны в том, чтобы через него установить контроль над местным самоуправлением в Украине, добиваясь федерализации страны.

Напомним, ранее СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, а также заблокировал принадлежащие ему телеканалы.