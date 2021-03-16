Сурков і Медведчук планували впливати на місцеву політику через очолювану Кличком Асоціацію міст України, — ЗМІ

Про це стало відомо із записів розмови Суркова і Медведчука, які нібито опинилися в розпорядженні ЗМІ

Голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук і колишній радник президента Росії Владислав Сурков планували впливати на внутрішню політику України через Асоціацію міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко. Про це стало відомо із записів розмови Суркова і Медведчука, які опинилися в розпорядженні «Обозревателя».

«Для мене дуже важливий ось цей політичний вимір, там Рада міст (Асоціація міст України, очолювана Кличком. — прим. ред.), якась платформа», — сказав Сурков.

У відповідь на репліку Суркова Медведчук пропонує план дій щодо реалізації планів Кремля.

«Славо, погодься, що крім Ради міст, усе інше в цілому залишилося колишнім. Послухай, ти зрозумів, чому Рада міст я прибрав, так? Тому що це відповідало з цим... А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Радою міст», — заявив Медведчук.

З розмови можна зробити висновок, що важливість обговорюваної Ради міст (Асоціації міст) для російської сторони в тому, щоб через неї встановити контроль над місцевим самоврядуванням в Україні, домагаючись федералізації країни.

Нагадаємо, що раніше РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука і нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, а також заблокувала його ж телеканали.