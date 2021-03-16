Кличко провалил и переговоры по вакцине, и сам процесс вакцинации киевлян – блогер

За 13 и 14 марта прививку сделали ноль киевлян.

В Киеве складывается удивительная ситуация с процессом вакцинации, из которой можно сделать вывод о том, что городской глава Виталий Кличко полностью провалил этот процесс. Об этом пишет в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

"Сначала наш знаменитый мэр Виталий Кличко бил себя в грудь и обещал достать для киевлян вакцину. Но, как мы все знаем, обещать — не значит жениться. Вакцину Кличко так и не достал, а объяснений не дал", — напоминает Шнайдер.

А дальше, пишет он, вакцину в Киев все-таки привезли, но без участия мэра. Но проблема в том, что только за 13 и 14 марта прививку сделали ноль киевлян.

"Наш "Герой" умудрился не только провалить переговоры по вакцине с международными партнерами, но и сам процесс вакцинации киевлян. Такое ощущение, что он надеется победить коронавирус только с помощью закрытых после 22:00 баров", — добавил блогер.

Ранее стало известно, что Виталий Кличко еще осенью прошлого года остановил работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве.