Кличко провалив і переговори щодо вакцини, і власне процес вакцинації киян — блогер

За 13 і 14 березня щеплення зробили нуль киян.

У Києві складається дивовижна ситуація з процесом вакцинації, з якої можна зробити висновок про те, що міський голова Віталій Кличко повністю провалив цей процес. Про це пише у Facebook блогер Михайло Шнайдер.

"Спочатку наш знаменитий мер Віталій Кличко бив себе в груди й обіцяв дістати для киян вакцину. Але, як ми всі знаємо, обіцяти — не означає одружитися. Вакцину Кличко так і не дістав, а пояснень не дав", — нагадує Шнайдер.

А далі, пише він, вакцину до Києва все-таки привезли, але без участі мера. Але проблема в тому, що тільки за 13 і 14 березня щеплення зробили нуль киян.

"Наш "Герой" примудрився не тільки провалити переговори щодо вакцини з міжнародними партнерами, а й власне процес вакцинації киян. Таке відчуття, що він сподівається перемогти коронавірус тільки за допомогою закритих після 22:00 барів", — додав блогер.

Раніше стало відомо, що Віталій Кличко ще восени минулого року зупинив роботи на будівництві Подільсько-Воскресенського моста в Києві.