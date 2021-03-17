Заседания Рады могут проводиться ночью, – Гетманцев

"Ночные" заседания могут быть возможны из-за большого количества поправок в законопроект о завершении земельной реформы.

Заседания Верховной Рады могут быть проведены ночью.

Такое предположение высказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, возможные "ночные" заседания могут быть связаны с большим количеством поправок в законопроект о завершении земельной реформы.

"Может быть упрощена процедура рассмотрения этого законопроекта. Могут быть "ночные" заседания, внеочередные заседания Верховной рады по требованию народных депутатов", – рассказал парламентарий.

Он отметил, что ускоренное рассмотрение законопроекта возможно в случае, если депутаты соберут подписи под инициативой о применении такой процедуры, а парламент ее одобрит.

"Далее каждая фракция подает по 5 поправок, любых, которые они считают нужными. Комитет собирается и по поводу этих правок готовит дополнительную сравнительную таблицу, выносит на рассмотрение ВР эту таблицу", – рассказал глава финкомитета, добавив, что таким образом эта процедура сокращается до получаса-40 минут.

Нардеп уточнил, что сбор подписей еще не начинался, так как еще проводятся переговоры с оппозицией.

"Призывают к голосу разума. Если призовут, то все будет хорошо, то мы рассмотрим быстро этот законопроект без каких-либо процедур. Если нет, наверное, мы будем вынуждены применять и другие процедуры", – сказал Гетманцев.

Напомним, что 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, который открывает рынок земли. Рынок земли в Украине начнет действовать 1 июля нынешнего года.

16 марта 2021 года ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№2194). Всего их подано 3 128.