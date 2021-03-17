Засідання Ради можуть проводитися вночі, — Гетманцев

"Нічні" засідання можуть проводити через велику кількість поправок до законопроекту про завершення земельної реформи.

Засідання Верховної Ради можуть бути проведені вночі.

Таке припущення висловив глава комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, потенційні "нічні" засідання можуть бути пов'язані з великою кількістю поправок у законопроект про завершення земельної реформи.

"Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроекту. Можуть бути "нічні" засідання, позачергові засідання Верховної Ради на вимогу народних депутатів", — розповів парламентарій.

Він зазначив, що прискорений розгляд законопроекту можливий у разі, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування такої процедури, а парламент її схвалить.

"Далі кожна фракція подає по 5 поправок, будь-яких, які вони вважають потрібними. Комітет збирається і з приводу цих правок готує додаткову порівняльну таблицю, виносить на розгляд ВР цю таблицю", — розповів глава фінкомітету, додавши, що таким чином ця процедура скорочується до 30-40 хвилин.

Нардеп уточнив, що збір підписів ще не починався, оскільки ще проводяться переговори з опозицією.

"Закликають до голосу розуму. Якщо покличуть, то все буде добре, то ми розглянемо швидко цей законопроект без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати й інші процедури", — сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроект, який відкриває ринок землі. Ринок землі в Україні почне діяти 1 липня нинішнього року.

16 березня 2021 року Верховна Рада почала розгляд поправок до законопроекту "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (№2194). Всього їх подано 3 128.