Новая публикация телефонных переговоров Медведчука и Суркова направлена против Порошенко и Грицака, - Чаленко

Также в записях идет речь о Дебальцевском узле, подчеркивает эксперт.

Очередная публикация записей телефонных переговоров якобы Виктора Медведчука и Владислава Суркова направлена против лиц, озвученных во время общения. А именно — пятого президента Украины Петра Порошенко и косвенно экс-главы СБУ Василия Грицака.

Такое мнение высказал руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко, передают "Комментарии".

"Конечно, мы не можем судить об аутентичности записи. Очевидно, что она была модифицирована. Потерялся ли от этого смысл разговоров и был ли сам разговор, может определить только соответствующий анализ узкопрофильного сертифицированного специалиста. Однако прослеживается четкая линия привязать бывшего руководителя нашего государства к незаконной деятельности на неподконтрольной части Донбасса, — отмечает Игорь Чаленко. — Фактически, тем самым наполняется сосуд месседжа о т.н. "бизнесе на крови". И это довольно органично ложится в памяти на действия тогдашних властей по противодействию торговой блокаде, организованной оппонирующими Порошенко силами".

Также в записях идет речь о Дебальцевском узле, подчеркивает эксперт.

"А "котлы" в Дебальцево 2015 года вместе с Иловайском-2014 года являются чуть ли не самыми болезненными вопросами для Петра Алексеевича, поскольку до сих пор крайне больно бьют по его репутации, — считает Игорь Чаленко. — Такими пленками его заставляют оправдываться за связь с Виктором Медведчуком. Хотя такое оправдание срабатывает лишь на ядро его электората Порошенко, не давая возможности хоть немного сбавить антирейтинг".

По мнению руководителя ЦАС, сегодня этот слив выгоден, во-первых, власти, которая глушит активность "Евросолидарности" (ЕС) в вопросе того же "Вагнергейта" и продолжает держать общество в позиционировании времен президентской кампании 2019 года. Во-вторых, политическим силам из т.н. "национально-патриотической" оппозиции, которые могут рассчитывать на увеличение рейтингов благодаря перетокам от более сильного на сегодняшний день соперника — ЕС. На это, считает Игорь Чаленко, могут рассчитывать как старые силы, например "Батькивщина", так и потенциально новые конструкции с тем же Разумковым, Гройсманом, Кличко и другими.

"Уверен, что нас ожидает ещё не один слив схожих записей", — резюмирует эксперт.