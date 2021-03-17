Нова публікація телефонних переговорів Медведчука та Суркова спрямована проти Порошенка і Грицака, — Чаленко

Також у записах йдеться про Дебальцевський вузол, підкреслює експерт.

Чергова публікація записів телефонних переговорів нібито Віктора Медведчука та Владислава Суркова спрямована проти осіб, озвучених під час спілкування. А саме — п'ятого президента України Петра Порошенка та побічно екс-глави СБУ Василя Грицака.

Таку думку висловив керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко, передають "Коментарі".

"Звичайно, ми не можемо судити про автентичність запису. Очевидно, що нього були внесені зміни. Чи загубився від цього зміст розмов і чи була власне розмова, може визначити тільки відповідний аналіз вузькопрофільного сертифікованого фахівця. Однак простежується чітка лінія прив'язати колишнього керівника нашої держави до незаконної діяльності на непідконтрольній частині Донбасу, — зазначає Ігор Чаленко. — Фактично, тим самим наповнюється посудина меседжу про т. зв. "бізнес на крові". І це досить органічно лягає в пам'яті на дії тодішньої влади з протидії торгівлі блокади, організовану притежним Порошенку силами".

Також у записах йдеться про Дебальцевський вузол, підкреслює експерт.

"А "котли" в Дебальцеве 2015 року разом з Іловайська 2014 року є мало не найболіснішими питаннями для Петра Олексійовича, оскільки до цих пір вкрай боляче б'ють по його репутації, — вважає Ігор Чаленко. — Такими плівками його змушують виправдовуватися за зв'язок із Віктором Медведчуком. Хоча таке виправдання спрацьовує лише на ядро його електорату Порошенка, не даючи можливості хоч трохи зменшити антирейтинг".

На думку керівника ЦАС, сьогодні цей злив вигідний, по-перше, влада, яка глушить активність "євросолідарності" (ЄС) у питанні того ж "Вагнергейта" і продовжує тримати суспільство в позиціонуванні часів президентської кампанії 2019 року. По-друге, політичним силам із т. зв. "Національно-патріотичної" опозиції, які можуть розраховувати на збільшення рейтингів завдяки перетокам від сильнішого на сьогоднішній день суперника — ЄС. На це, вважає Ігор Чаленко, можуть розраховувати як старі сили, наприклад "Батьківщина", так і потенційно нові конструкції з тим же Разумковим, Гройсманом, Кличком та іншими.

"Упевнений, що нас очікує ще не один злив схожих записів", — резюмує експерт.