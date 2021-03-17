Без аплодисментов. Каким был первый эфир “Взгляда с Банковой” Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского запустила авторское шоу на телеканале "Дом", который вещает на временно оккупированные территории. Фидбек оказался нелицеприятным.

Юлия Мендель, в прошлом журналистка телеканалов ICTV, Эспрессо TV, "112 Украина" и "Интер", а также внештатный корреспондент The New York Times, а ныне — пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, 15 марта анонсировала запуск собственного шоу на государственном телеканале "Дом", который транслируется на временно оккупированных территориях.

"Не устаем говорить с вами. А особенно — с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня, в 19:30, для подписчиков телеканала "Дом" в YouTube — пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии. Учитывайте — отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канал "Дом", — обратилась к аудитории Мендель в Facebook в понедельник.

Анонс программы уже вызвал некоторое недоумение у пользователей соцсетей, которым ради такого дела пресс-секретарь президента даже открыла возможность комментировать. Напомним, ранее такая возможность была у узкого круга избранных, о чем Юлия Мендель говорила сама.

Интерес вызвала формулировка "контактная линия". Однако на вопросы пресс-секретарь не отвечала, приберегая их для эфира.

На сайте телеканала отметили, что Юлия Мендель будет комментировать актуальные события и "делиться своими выводами о том, что происходит, будет делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса". Ей можно будет задавать вопросы, а она будет на них отвечать. Причем 15 марта выйдет пилотный эпизод, а вот в воскресенье, 21 марта, "состоится телевизионная премьера первого эпизода с трансляцией на всех диджиталплатформах телеканалов "Дом" и UATV".

Премьера пилотного выпуска состоялась, как и было обещано. Программа под названием "Украина для Донбасса и Крыма. Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" оказалась весьма лаконична – всего 10 минут. И если судить по количеству "лайков" и "дизлайков", большого восторга у зрителей не вызвала. Сейчас под видео более десяти тысяч "дизлайков" и всего полтысячи "пальцев вверх".

[ + – ] Пилотный выпуск "Взгляда с Банковой"

Если коротко, то Юлия Мендель начала программу с упоминания пятого президента Украины Петра Порошенко и его критики индийской вакцины Covishield, которую правительство закупило и которой уже вакцинировались президент Зеленский, ряд госсслужащих и врачи в украинских клиниках. Потом Юлия перешла к тому, как фейки в Сети влияют на нашу жизнь и пропиарила анонсированный президентом на форуме "Украина 30" Центр противодействия дезинформации, созданный на базе СНБО.

[ + – ] Скриншот

Потом Мендель упомянула о достижениях своего патрона и его соратников: постройка дорог, ремонт детских садов; и немного поотвечала на вопросы. Так, на вопрос, как же все-таки распознать фейки, Юлия Мендель сообщила, что надо перестать "доверять любым постам в соцсетях" и проверять источники информации, потому что даже "из душераздирающих историй чаще всего вырастает обман".

"Пытаясь задеть ваши чувства, играя на страхах и болезненных темах, вам просто втюхивают неправду", — резюмировала пресс-секретарь президента Украины.

Шеф-редактор объясняется с аудиторией: "Зрады нет"

Однако, как выяснилось на следующий день, вопросов к Юлии Мендель и к руководству телеканала "Дом" было много, только они не попали в эфир. И самым популярным оказался: сколько Юлии платят за ее труд ведущей?

Также обсуждали тезис о том, что Офис президента вмешивается в работу телеканала, а пресс-секретарь президента Украины ведет эфир на русском языке.

Вопросов и упреков было настолько много, что шеф-редактор телеканала Алексей Мацука даже сделал заявление, в котором по пунктам ответил на претензии зрителей.

[ + – ] Заявление Алексея Мацуки по поводу эфира Юлии Мендель - видео

"Заявления о том, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель работает на телеканале "Дом", а Офис президента вмешивается в его работу – это ложь и политические манипуляции", — подчеркнул Алексей Мацука.

Он напомнил, что Юлия Мендель заявила о своем участии в эфире телеканалов "Дом" и UATV, которые "издаются" государственным предприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Телеканал "Дом" вещает на неподконтрольные районы Донбасса и Крыма, пояснил Мацука, а второй канал – UATV – вещает на иностранную аудиторию, для тех людей, которые говорят на русском языке и живут в Германии, Франции, в других странах Евросоюза или на территории России.

"По поводу Юлии Мендель мы получили колоссальное количество сообщений в социальных сетях из-за ее участия в нашем эфире. Почему-то решили, что она – телеведущая, что она получает здесь гонорары, почему-то решили, что каким-то образом Офис президента вмешивается в нашу работу. Это – неправда, все это – ложь, политические манипуляции и умышленная политизация контента", – заявил шеф-редактор телеканала "Дом".

Также он отметил, что такие люди, как Юлия Мендель или глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и лично президент Украины Владимир Зеленский "были бы прекрасными спикерами на государственном телевещании для людей, которые живут в Донецке и Луганске".

"Наконец кто-то заговорит с нашей аудиторией на ее языке, на понятные ей темы, расскажет, что делает Киев, как у нас идут реформы, почему у нас выборы проходят в тот или иной период, как проходят выборы, что делается с дорогами, больницами, с медицинской реформой – сами знаете, сколько тем сегодня погружены в политическую дискуссию, но никак не отражаются на жизни рядовых сограждан, особенно тех, кто живет на неподконтрольной территории", – сказал Алексей Мацука.

Также он пояснил, почему каналы "Дом" и UATV работают на русском языке.

"Дело в том, что госпредприятие (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" – Ред.), которое является издателем "Дома" и UATV, регламентирует свою работу согласно закону об иновещании Украины, и вы можете открыть и по пунктам найти, что и как должно производиться, на каком языке, на какую территорию распространяться. "Зрады" нет – есть одно желание, чтобы Украина была единой, и в нашей стране наконец-то наступил мир", – резюмировал Алексей Мацука.

Шеф-редактор канала прав: в Законе об иновещании действительно есть пункт о том, что "программы ИНТУ будут производиться на английском языке, а также на других языках, в зависимости от целесообразности и срочности использования того или иного языка для достижения целей деятельности ИНТУ".

Однако заявления Мацуки оказалось недостаточно, и дискуссия со зрителями продолжилась. Алексей Мацука продолжал утверждать, что Юлия Мендель, которая вела программу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель", НЕ является журналисткой, а также ведущей — и Офис президента, который как раз находится на улице Банковой в городе Киеве, все же никак не влияет на содержание программы.

[ + – ] Диалог со зрителями - скриншот

А потом и вовсе заявил, что десятиминутная программа была "пилотом" и в воскресенье в "эфирной версии" будет ведущий. А Юлия Мендель ведущей не является.

[ + – ] Диалог со зрителями - скриншот

Но после все же подтвердил, что "проект авторский" и Юлия Мендель там "в главной роли".

[ + – ] Диалог со зрителями - скриншот

В любом случае до воскресенья, когда анонсирована "эфирная премьера", неясно, в каком виде будет выходит "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" и будет ли там пресс-секретарь в качестве ведущей, или же просто "в главной роли".

Реакция на первый эфир Юлии Мендель

Пилотный выпуск "Взгляда с Банковой" также раскритиковали за невнимание к деталям, которые важны для тех, для кого, собственно телеканал "Дом" вещает. Основатель Института интеграции Донбасса Сергей Стуканов упомянул о неправильном ударении.

[ + – ] Комментарии к эфиру - скриншот

А журналист Николай Равчев отметил, что, вначале открывшая возможность комментирования Юлия Мендель, снова начала банить неугодных.

[ + – ] Обвинения в цензуре - скриншот

Бывший член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отметил, что появление Юлии Мендель в эфире телеканала "Дом" может оказаться одним из первых шагов захвата информационного вещания Украины. И что важно – за деньги налогоплательщиков. Ведь данный телеканал, сейчас транслируя авторское шоу пресс-секретаря президента, несмотря на отговорки шеф-редактора данного телеканала, так, или иначе, проецирует именно позицию Банковой.

[ + – ] Обвинения в необъективности - скриншот

Что такое телеканал "Дом" и для кого он вещает

Говоря, что контент телеканала "Дом" создается адресно для жителей временно неподконтрольных Украине территорий, Алексей Мацука и Юлия Мендель, вероятно, лукавят. На что им также указали критики.

[ + – ] Комментарии к эфиру - скриншот

Даже согласно собственной карте покрытия телеканала, именно туда вещание и "не добивает".

[ + – ] Карта покрытия вещания "Дома"

Поэтому, хоть генеральный директор государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Юлия Островская и похвасталась, что с 1 марта "Дом" расширил свое влияние "как в Крыму, так и на Донбассе", это не совсем отвечает действительности.

Сейчас телеканал имеет два вида покрытия: эфирное и спутниковое. Юлия Островская отметила, что раньше у телеканала "Дом" был только один передатчик, который вещал на Луганскую область. Сейчас на Луганскую область вещают пять таких передатчиков, на Донецкую — семь, а на Крым — шесть. Всего их 18.

"Также с 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что иным способом до Крыма сигнал, к сожалению, доставить очень сложно. И вдобавок 30% населения потребляет контент именно через спутник. Также мы присутствуем и активно развиваемся на диджитал-платформах. Таким образом число наших потенциальных зрителей вырастает в разы", — отметила Островская.

Но популярностью телеканал "Дом" пока не отличается. Напомним, он начал вещание 1 марта 2020 года. Как сказано на сайте телеканала, "он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах.

Главная цель канала — возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, утверждение в них мысли о неотвратимости скорейшего возвращения украинской власти и законности в эти регионы и формирования уверенности в том, что освобождение от оккупации будет только полезным и не будет представлять никакой угрозы для тех, кто не совершал кровавых преступлений.

Эфирное вещание канала состоит из премиального контента ведущих украинских медиахолдингов: сериалы, ток-шоу, телепередачи, трансляции футбольных матчей. Пять раз на телеканале выходят новости, кроме этого – имеются еженедельные информационно-аналитические программы и утренние шоу собственного производства.

Для государства телеканал "Дом" является единственным способом коммуникации с его гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, и одним из ключевых инструментов реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Это также единственный в Восточной Европе телеканал, который вещает на русском, но не с русскими нарративами и не в интересах тоталитарного путинского режима".

Но при этом, большой популярности телеканал не обрел. Согласно рейтингам, опубликованным сайтом "Детектор-медиа", в пятерку лидеров телеканал "Дом" не входит.

[ + – ] Рейтинги телеканалов - "Детектор медиа"

[ + – ] Рейтинги телеканалов - "Детектор медиа"

Запуск телеканала "Дом" в 2020 году обошелся украинским налогоплательщикам минимум в 260 миллионов 376 тысяч гривен. По крайней мере, именно столько было предусмотрено, согласно официальному ответу Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП), полученному на запрос редакции издания "Українських новин".

[ + – ] Ответ Министерства культуры и информационной политики Украины на запрос издания "Українські новини"

Как сообщил государственный секретарь МКИП Ярема Дуль, данному вещателю было открыто ассигнование в размере 252187,7 тысяч гривен. Согласно штатному расписанию, на телеканале "Дом" предусмотрено трудоустройство 430 сотрудников.