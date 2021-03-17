Без оплесків. Яким був перший ефір "Погляду з Банкової" Юлії Мендель

Прес-секретар президента Володимира Зеленського запустила авторське шоу на телеканалі "Дім", що віщає на тимчасово окуповані території. Фідбек виявився безстороннім.

Юлія Мендель, у минулому журналістка телеканалів ICTV, Еспресо TV, "112 Україна" та "Інтер", а також позаштатний кореспондент The New York Times, а нині — прес-секретар президента України Володимира Зеленського, 15 березня анонсувала запуск власного шоу на державному телеканалі "Дім", який транслюється на тимчасово окупованих територіях.

"Не втомлюємося говорити з вами. А особливо — з українцями, які опинилися за контактною лінією на Донбасі і в Криму. Сьогодні, о 19:30, для підписників телеканалу "Дім" у YouTube — пілотний випуск про дезінформацію і соціальні послуги для українців по обидві боки контактної лінії. Враховуйте — відповідаю на запитання! Шукайте сьогодні на YouTube каналі "Дім", — звернулася до аудиторії Мендель у Facebook у понеділок.

Анонс програми вже викликав певне здивування в користувачів соцмереж, яким заради такої справи прес-секретар президента навіть відкрила можливість коментувати. Нагадаємо, що раніше така можливість була у вузького кола обраних, про що Юлія Мендель говорила сама.

Інтерес викликало формулювання "контактна лінія". Однак на питання прес-секретар не відповідала, приберігаючи їх для ефіру.

На сайті телеканалу зазначили, що Юлія Мендель коментуватиме актуальні події та "ділитиметься своїми висновками про те, що відбувається, буде робити прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу". Їй можна буде ставити питання, а вона буде на них відповідати. Причому 15 березня вийде пілотний епізод, а ось у неділю, 21 березня, "відбудеться телевізійна прем'єра першого епізоду з трансляцією на всіх діджитал-платформах телеканалів "Дім" і "UATV".

Прем'єра пілотного випуску відбулася, як і було обіцяно. Програма під назвою "Україна для Донбасу і Криму. Погляд з Банкової з Юлією Мендель" виявилася вельми лаконічна — усього 10 хвилин. І якщо судити за кількістю "лайків" і "дизлайків", великого захоплення в глядачів не викликала. Зараз під відео більше десяти тисяч "дизлайків" і всього пів тисячі "пальців вгору".

[ + – ] Пілотний випуск "Погляду з Банкової"

Якщо коротко, то Юлія Мендель розпочала програму зі згадки п'ятого президента України Петра Порошенка і його критики індійської вакцини Covishield, яку уряд закупив і якою вже вакцинували президента Зеленського, ряд держслужбовців і лікарів в українських клініках. Потім Юлія перейшла до того, як фейки в мережі впливають на наше життя і пропіарила анонсований президентом на форумі "Україна 30" Центр протидії дезінформації, створений на базі РНБО.

[ + – ] Скріншот

Потім Мендель згадала про досягнення свого патрона і його соратників: будівництво доріг, ремонт дитячих садків; і трохи повідповідала на запитання. Так, на запитання, як же все-таки розпізнати фейки, Юлія Мендель повідомила, що треба перестати "довіряти будь-яким постам у соцмережах" і перевіряти джерела інформації, тому що навіть "з жахливих історій найчастіше виростає обман".

"Намагаючись зачепити ваші почуття, граючи на страхах і хворобливих темах, вам просто втюхують неправду", — резюмувала прес-секретар президента України.

Шеф-редактор пояснює аудиторії: "Зради немає"

Однак, як з'ясувалося на наступний день, питань до Юлії Мендель і до керівництва телеканалу "Дім" було багато, тільки вони не потрапили в ефір. І найпопулярнішим стало: скільки Юлії платять за її працю ведучою?

Також обговорювали тезу про те, що Офіс президента втручається в роботу телеканалу, а прес-секретар президента України веде ефір російською мовою.

Питань і докорів було настільки багато, що шеф-редактор телеканалу Олексій Мацука навіть зробив заяву, у якій по пунктах відповів на претензії глядачів.

[ + – ] Заява Олексія Мацуки з приводу ефіру Юлії Мендель — відео

"Заяви про те, що прес-секретар президента Юлія Мендель працює на телеканалі "Дім", а Офіс президента втручається в його роботу — це брехня і політичні маніпуляції", — підкреслив Олексій Мацука.

Він нагадав, що Юлія Мендель заявила про свою участь в ефірі телеканалів "Дім" і UATV державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Телеканал "Дім" віщає на непідконтрольні райони Донбасу і Криму, пояснив Мацука, а другий канал — UATV — віщає на іноземну аудиторію, для тих людей, які говорять російською мовою і живуть у Німеччині, Франції, в інших країнах Євросоюзу або на території Росії .

"З приводу Юлії Мендель ми отримали колосальну кількість повідомлень у соціальних мережах через її участь у нашому ефірі. Чомусь вирішили, що вона — телеведуча, що вона отримує тут гонорари, чомусь вирішили, що якимось чином Офіс президента втручається в нашу роботу. Це — неправда, усе це — брехня, політичні маніпуляції та навмисна політизація контенту", — заявив шеф-редактор телеканалу "Дім".

Також він зазначив, що такі люди, як Юлія Мендель або голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і особисто президент України Володимир Зеленський "були б прекрасними спікерами на державному телебаченні для людей, які живуть у Донецьку і Луганську".

"Нарешті хтось заговорить з нашою аудиторією її мовою, на зрозумілі їй теми, розповість, що робить Київ, як у нас йдуть реформи, чому в нас вибори проходять у той чи інший період, як проходять вибори, що робиться з дорогами, лікарнями, з медичною реформою — самі знаєте, скільки там сьогодні занурення в політичну дискусію, але це ніяк не відбиваються на житті пересічних співгромадян, особливо тих, хто живе на непідконтрольній території", — сказав Олексій Мацука.

Також він пояснив, чому канали "Дім" і UATV працюють російською мовою.

"Справа в тому, що держпідприємство (ДП" Мультимедійна платформа іномовлення України " — ред.), яке є видавцем "Дому" і UATV, регламентує свою роботу відповідно до закону про іномовлення України, і ви можете відкрити і по пунктах знайти, що і як повинно проводитися, якою мовою, на яку територію поширюватися. "Зради" немає — є одне бажання, щоб Україна була єдиною, і в нашій країні нарешті настав мир", — резюмував Олексій Мацука.

Шеф-редактор каналу має рацію: у Законі про іномовлення дійсно є пункт про те, що "програми ІНТУ будуть проводитися англійською мовою, а також іншими мовами, залежно від доцільності і терміновості використання тієї чи іншої мови для досягнення цілей діяльності ІНТУ".

Однак заяви Мацуки виявилося недостатньо, і дискусія з глядачами продовжилася. Олексій Мацука продовжував стверджувати, що Юлія Мендель, яка вела програму "Погляд з Банкової з Юлією Мендель", НЕ є журналісткою, а також ведучою — і Офіс президента, який якраз-то розташований на вулиці Банковій у місті Києві, усе ж ніяк не впливає на зміст програми.

[ + – ] Діалог з глядачами — скріншот

А потім і зовсім заявив, що десятихвилинна програма була "пілотом" і в неділю в "ефірній версії" буде ведучий. А Юлія Мендель ведучою не є.

[ + – ] Діалог з глядачами — скріншот

Але після все ж підтвердив, що "проект авторський" і Юлія Мендель там "у головній ролі".

[ + – ] Діалог з глядачами — скріншот

У будь-якому випадку до неділі, коли буде анонсована "ефірна прем'єра", незрозуміло, у якому вигляді буде виходити "Погляд з Банкової з Юлією Мендель" і чи буде там прес-секретар у ролі ведучої, чи ж просто "в головній ролі".

Реакція на перший ефір Юлії Мендель

Пілотний випуск "Погляду з Банкової" також розкритикували за неуважність до деталей, які важливі для тих, для кого, власне, телеканал "Дім" віщає. Засновник Інституту інтеграції Донбасу Сергій Стуканов згадав про неправильний наголос.

[ + – ] Коментарі до ефіру — скріншот

А журналіст Микола Равчев зазначив, що, спочатку відкривши можливість коментування, Юлія Мендель знову почала банити неугодних.

[ + – ] Звинувачення в цензурі — скріншот

Колишній член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський зазначив, що поява Юлії Мендель в ефірі телеканалу "Дім" може виявитися одним з перших кроків захоплення інформаційного мовлення України. І що важливо — за гроші платників податків. Адже цей телеканал, що зараз транслює авторське шоу прес-секретаря президента, незважаючи на відмовки шеф-редактора цього телеканалу, так чи інакше проектує саме позицію Банкової.

[ + – ] Звинувачення в необ'єктивності — скріншот

Що таке телеканал "Дім" і для кого він веде мовлення

Говорячи, що контент телеканалу "Дім" створюється адресно для жителів тимчасово непідконтрольних Україні територій, Олексій Мацука і Юлія Мендель, ймовірно, лукавлять. На що їм також вказали критики.

[ + – ] Коментарі до ефіру — скріншот

Навіть згідно з власною картою покриття телеканалу, саме туди мовлення і "не досягає".

[ + – ] Карта покриття мовлення "Дому"

Тому, хоч генеральний директор державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська і похвалилася, що з 1 березня "Дім" розширив свій вплив "як у Криму, так і на Донбасі", це не зовсім відповідає дійсності.

Зараз телеканал має два види покриття: ефірне та супутникове. Юлія Островська зазначила, що раніше в телеканалу "Дім" був тільки один передавач, який віщав на Луганську область. Наразі на Луганщину віщають п'ять таких передавачів, на Донецьку область — сім, а на Крим — шість. Усього їх 18.

"Також з 1 березня ми вийшли на супутник Astra. Тому що іншим способом до Криму сигнал, на жаль, доставити дуже складно. До того ж 30% населення споживає контент саме через супутник. Також ми присутні й активно розвиваємося на діджитал-платформах. Таким чином число наших потенційних глядачів виростає в рази", — зазначила Островська.

Але популярністю телеканал "Дім" поки не відрізняється. Нагадаємо, що він почав мовлення 1 березня 2020 року. Як сказано на сайті телеканалу, "він створений для об'єктивного інформування українців, які опинилися в окупації, про ситуацію в Україні, світі та в їхніх тимчасово окупованих районах.

Головна мета каналу — повернення політичного, культурного та суспільного життя України до порядку денного громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, утвердження в них думки про невідворотність якнайшвидшого повернення української влади і законності в ці регіони і формування впевненості в тому, що звільнення від окупації буде тільки корисним і не становитиме жодної загрози для тих, хто не робив кривавих злочинів.

Ефірне мовлення каналу складається з преміального контенту провідних українських медіахолдингів: серіали, ток-шоу, телепередачі, трансляції футбольних матчів. П'ять разів на телеканалі виходять новини, крім цього, є щотижневі інформаційно-аналітичні програми і ранкові шоу власного виробництва.

Для держави телеканал "Дім" є єдиним способом комунікації з його громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і одним з ключових інструментів реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Це також єдиний у Східній Європі телеканал, який веде мовлення російською, але не з російськими наративами і не в інтересах тоталітарного путінського режиму".

Але при цьому, велику популярність телеканал не знайшов. Згідно з рейтингами, опублікованими сайтом "Детектор медіа", до п'ятірки лідерів телеканал "Дім" не входить.

[ + – ] Рейтинги телеканалів — "Детектор медіа"

[ + – ] Рейтинги телеканалів — "Детектор медіа"

Запуск телеканалу "Дім" у 2020 році обійшовся українським платникам податків мінімум у 260 мільйонів 376 тисяч гривень. Принаймні саме стільки було передбачено, згідно з офіційною відповіддю Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП), отриманої на запит редакції видання "Українських новин".

[ + – ] Відповідь Міністерства культури та інформаційної політики України на запит видання "Українські новини"

Як повідомив державний секретар МКІП Ярема Дуль, цьому мовнику було відкрито асигнування в розмірі 252187,7 тисяч гривень. Згідно зі штатним розписом на телеканалі "Дім" передбачено працевлаштування 430 співробітників.