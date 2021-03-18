Кравчук допустил атаку России на материковую Украину из-за проблем с водой в Крыму

По словам Леонида Кравчука, оккупанты хотят превратить Крым в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не планирует.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук не исключает в будущем российской атаки на материковую Украину из-за проблем с водой в оккупированном в Крыму.

Об этом он заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

По его мнению, оккупанты хотят превратить Крым в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не планирует, так как ее могут получить российские военные, а не простые граждане.

"Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Вот одна из причин больших атак или больших агрессивных шагов России", – заявил он.

Он добавил, что Россия превращает Крым в военную базу.

"И Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет – гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия", – резюмировал он.

Кстати, в прошлом году Кравчук заявлял, что Украина может возобновить поставки воды в Крым, если полуостров столкнется с гуманитарной катастрофой.

Отметим, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что никакой подачи воды в Крым со стороны Украины до деоккупации не будет.