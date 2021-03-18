Кравчук допустив атаку Росії на материкову Україну через проблеми з водою в Криму

За словами Леоніда Кравчука, окупанти хочуть перетворити Крим у військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не планує.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук не виключає в майбутньому російської атаки на материкову Україну через проблеми з водою в окупованому в Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

На його думку, окупанти хочуть перетворити Крим у військову базу, а Україна просто так поставляти воду на півострів не планує, оскільки її можуть отримати російські військові, а не прості громадяни.

"Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися, я думаю, що це буде один з поштовхів для Росії пробити дорогу звідти в Україну. Херсон, Маріуполь — цю частину вони хочуть якось пробити в Крим, щоб забезпечити Крим водою. Ось одна з причин великих атак або великих агресивних кроків Росії", — заявив він.

Він додав, що Росія перетворює Крим на військову базу.

"І Україна просто так поставляти воду до Криму не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде — громадянам на полив, або військовим заводам, або ще комусь. За все відповідає Росія", — резюмував він.

До речі, минулого року Кравчук заявляв, що Україна може відновити постачання води до Криму, якщо півострів зіткнеться з гуманітарною катастрофою.

Зазначимо, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що ніякої подачі води до Криму з боку України до деокупації не буде.