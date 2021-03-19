Политконсультант: Глава ОП Ермак сближает позиции с США, чтобы давить на Россию

ОП усиливает международное направление, считает политконсультант

Глава Президента Андрей Ермак реализует многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, а также усилить давление на Москву по вопросу Крыма. Это следует из тактики ОП — санкций против Виктора Медведчука и его телеканалов, исключения нардепа Дубинского из «Слуги народа», расследования подписания Харьковских соглашений, запуска «Крымской платформы», деолигархизации и кадрового усиления на американском направлении. Такое мнение высказал политконсультант Сергей Быков.

«Офис Президента кадрово усиливает международное направление. Оксана Маркарова отправлена послом Украины в США, заместителем в ОП взят Игорь Брусило. Маркарова должна работать с демократическим лобби в США, а Брусило содержательно готовить визиты президента, наполняя их смыслом.

Эти кадровые решения были тактическими ходами Андрея Ермака, который отвечает за международку», — отметил Быков.

По словам эксперта, Украина получила важный сигнал от Вашингтона, когда разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы США. При этом, разведка увидела, что президент РФ Владимир Путин был в курсе действий подсанкционного нардепа Деркача и его попыток скомпрометировать Джо Байдена, вмешавшись в американские выборы публикацией пленок.

«Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями. А для Банковой открыт коридор возможностей — нейтралитет в позиции американских выборов таки сработал», — отметил он.

Как заявил Быков, Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине