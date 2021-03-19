Політконсультант: Глава ОП Єрмак зближує позиції зі США, щоб тиснути на Росію

ОП підсилює міжнародний напрямок, вважає політконсультант.

Глава Президента Андрій Єрмак реалізує багатоходівку зі спробою налагодити предметні відносини зі США щодо Росії, а також посилити тиск на Москву щодо питання Криму. Це випливає з тактики ОП — санкцій проти Віктора Медведчука та його телеканалів, виключення нардепа Дубінського зі «Слуги народу», розслідування підписання Харківських угод, запуску «Кримської платформи», деолігархізації та кадрового посилення на американському напрямку. Таку думку висловив політконсультант Сергій Биков.

«Офіс Президента кадрово підсилює міжнародний напрямок. Оксана Маркарова відправлена амбасадоркою України в США, заступником у ВП взятий Ігор Брусило. Маркарова повинна працювати з демократичним лобі в США, а Брусило змістовно готувати візити президента, наповнюючи їх змістом.

Ці кадрові рішення були тактичними ходами Андрія Єрмака, який відповідає за міжнародку», — зазначив Биков.

За словами експерта, Україна отримала важливий сигнал від Вашингтона, коли розвідка США не визнала причетність влади України до втручання у вибори США. При цьому, розвідка побачила, що президент РФ Володимир Путін був у курсі дій подсанкціонного нардепа Деркача та його спроб скомпрометувати Джо Байдена, втрутившись в американські вибори публікацією плівок.

«Джо Байден в інтерв'ю назвав Путіна вбивцею і сказав, що Росія відповість за втручання у вибори. Дубінський і Деркач вже заплатили за свою участь в цій історії санкціями. А для Банкової відкритий коридор можливостей — нейтралітет у позиції американських виборів таки спрацював», — зазначив він.

Як заявив Биков, Єрмак продавлює розмову радників, щоб прискорити процес і паралельно посилює взаємодію зі США, демонструючи Байдену, що влада готова боротися з російським впливом в Україні