Ермак выяснит у Кличко причины срыва вакцинации в Киеве, - политолог

По мнению политолога, введение третьего локдауна свидетельствует о том, что Виталий Кличко не может справиться с эпидемиологической ситуацией в Киеве.

После того, как мэр Киева объявил в городе очередной жесткий локдаун, президент Владимир Зеленский дал главе своего Офиса Андрею Ермаку поручение разобраться, почему в столице провалена борьба с пандемией. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Кирилл Сазонов.

По мнению политолога, введение третьего локдауна свидетельствует о том, что Виталий Кличко не может справиться с эпидемиологической ситуацией в Киеве. Но при этом градоначальник перекладывает ответственность на правительство.

«В Офисе Президента уже дали понять, что остановка работы киевских предпринимателей в условиях работы транспорта и ресторанов на вынос — идея бредовая. Они и понятно — это задело Зеленского, который системно поддерживает малый и средний бизнес", — считает Сазонов.

По его данным, Ермак, в свою очередь, задался логичными вопросами – «почему в Киеве произошел срыв вакцинации? Почему опорные больницы столицы находятся в плачевном состоянии и не имеют должного обеспечения на второй год пандемии?».

Но Сазонов уверен, что центральная власть потребует от Кличко отчет не только о целевом использовании медицинского бюджета, но и о решении других проблем в Киеве, в частности, о целевом использовании медицинского бюджета в Киеве, который составляет 5,8 млрд грн, тогда как аналогичный бюджет Житомира – всего 100 млн.

«И это действительно интересный вопрос — почему ты, имея почти 6 млрд на медицину, обвиняешь в сложившейся тяжелой ситуации Кабмин?», — задается вопросом Сазонов.

И он добавил, что в скором времени с Кличко спросят еще и за аварийное состояние инфраструктуры, провал строительства метро, коррупцию и остальные провалы, которые известны всем киевлянам.