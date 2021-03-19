Єрмак з'ясує в Кличка причини зриву вакцинації в Києві, — політолог

На думку політолога, введення третього локдауну свідчить про те, що Віталій Кличко не може впоратися з епідеміологічною ситуацією в Києві.

Після того, як мер Києва оголосив у місті черговий жорсткий локдаун, президент Володимир Зеленський дав главі свого Офісу Андрію Єрмаку доручення розібратися, чому в столиці провалена боротьба з пандемією. Про це на своїй сторінці у Facebook написав політолог Кирило Сазонов.

На думку політолога, введення третього локдауну свідчить про те, що Віталій Кличко не може впоратися з епідеміологічною ситуацією в Києві. Але при цьому градоначальник перекладає відповідальність на уряд.

«В Офісі Президента вже дали зрозуміти, що зупинка роботи київських підприємців в умовах роботи транспорту та ресторанів на виніс — ідея безглузда. Воно й зрозуміло — це зачепило Зеленського, який системно підтримує малий і середній бізнес", — вважає Сазонов.

За його даними, Єрмак, зі свого боку, задався логічними питаннями — «чому в Києві зірвалася вакцинація? Чому опорні лікарні столиці знаходяться в жалюгідному стані та не мають належного забезпечення на другий рік пандемії?».

Але Сазонов впевнений, що центральна влада вимагатиме від Кличка звіт не тільки про цільове використання медичного бюджету, а й про рішення інших проблем у Києві, зокрема, щодо цільового використання медичного бюджету в Києві, який становить 5,8 млрд грн, тоді як аналогічний бюджет Житомира — всього 100 млн.

«І це дійсно цікаве питання — чому ти, маючи майже 6 млрд на медицину, звинувачуєш в сформованій важкій ситуації Кабмін?», — задається питанням Сазонов.

І він додав, що незабаром у Кличка запитають ще й про аварійний стан інфраструктури, провал будівництва метро, корупцію та інші провали, які відомі всім киянам.