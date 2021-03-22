СНБО не может подменять собой судебную систему, - Ляшко раскритиковал санкции Совбеза

По словам Ляшко, решать вопрос о лишении лицензий должен суд.

Совет национальной безопасности и обороны Украины не может вводить санкции и лишать лицензий украинские компании в обход решений суда, подменяя таким образом судебную систему.

Об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, комментируя новые санкции против ряда компаний в эфире канала "Украина 24".

"Есть закон о санкциях, за который команда "Радикальной партии" голосовала в парламенте. Эти санкции исключительно против тех, кто финансирует терроризм, российскую агрессию на Донбассе. Других причин нет. Вы говорите, на 17 компаний наложили санкции, забрали лицензии. Сегодня — лицензии, завтра — еще что-то. С такой историей любой может попасть под санкции, а потом когда у тебя спрашивают: За что ввели санкции — на основании представления СБУ или Генпрокуратуры, а в чем ты виноват — не знаешь, потому что это секретные документы", — сказал он.

По словам Ляшко, решать вопрос о лишении лицензий должен суд.

"Если они (компании, против которых СНБО ввел санкции, — Прим.) получили лицензию незаконно, то по решению суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет", — подчеркнул он.

По словам политика, каждый имеет право знать, в чем его обвиняют, и каждый имеет право на защиту.

"В нашей стране еще никто не отменил конституционное право на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, лишают возможности распоряжаться своим имуществом, еще каких-то конституционных прав, возможностей… На каком основании?" — задается вопросом Ляшко.