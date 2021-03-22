РНБО не може підміняти собою судову систему, — Ляшко розкритикував санкції Радбезу

За словами Ляшка, вирішувати питання про позбавлення ліцензій повинен суд.

Рада національної безпеки й оборони України не може вводити санкції та позбавляти ліцензій українські компанії в обхід рішень суду, підміняючи таким чином судову систему.

Про це заявив лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, коментуючи нові санкції проти низки компаній в ефірі каналу "Україна 24".

"Є закон про санкції, за який команда "Радикальної партії" голосувала в парламенті. Ці санкції виключно проти тих, хто фінансує тероризм, російську агресію на Донбасі. Інших причин немає. Ви говорите, на 17 компаній наклали санкції, забрали ліцензії. Сьогодні — ліцензії, завтра — ще щось. З такою історією будь-хто може потрапити під санкції, а потім коли у тебе запитують: За що ввели санкції — на підставі подання СБУ або Генпрокуратури, а в чому ти винен — не знаєш, бо це секретні документи", — сказав він.

За словами Ляшка, вирішувати питання про позбавлення ліцензій повинен суд.

"Якщо вони (компанії, проти яких РНБО ввів санкції, — Прим.) отримали ліцензію незаконно, то за рішенням суду ліцензії повинні бути позбавлені. Іншого інструменту немає", — підкреслив він.

За словами політика, кожен має право знати, у чому його звинувачують, і кожен має право на захист.

"У нашій країні ще ніхто не скасував конституційне право на захист. А якщо тебе на підставі секретних документів блокують, позбавляють можливості розпоряджатися своїм майном, ще якихось конституційних прав, можливостей... На якій підставі?" — задається питанням Ляшко.