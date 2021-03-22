Прихожане УПЦ попросили власть соблюдать принцип невмешательства в дела церкви, – Новинский

Прихожане УПЦ на Крестных ходах, состоявшихся в минувшее воскресенье в ряде городов Украины, напомнили властям о конституционных гарантиях невмешательства государства в дела церкви и призвали отменить антицерковные законы.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Новинский, поздравляя верующих с Днем Торжества Православия, передают Українські Новини.

«В городах, где прошли Крестные ходы, верующие хотели обратить внимание на антиукраинские и незаконные действия, совершенные предыдущей властью. Напомнить, что они являются украинцами, настоящими верными патриотами своей страны, для которой хотят мира, единства, стабильности и спокойствия. И просят изменить искажения в законодательстве, отменить антицерковные законы, которые были проведены властью предыдущей̆, вернуть церковную жизнь в лоно Конституции Украины. Чтобы права верующих, гарантированные Конституцией Украины, соблюдались в полном объеме», — сообщил Вадим Новинский.

Он отметил, что на протяжении многих веков Церковь доказывала, что побеждает ересь и лжеучения, что позволило сохранить чистоту Православия. Именно она объединяет православных христиан — от самых первых последователей Православия до наших дней.

«Как 1200 лет назад, так и сегодня государство пыталось вмешиваться в дела Церкви и устанавливать свои порядки. Но в Церкви порядки являются неизменным уже на протяжении 2000 лет, за это время Православная Церковь не раз доказывала, что побеждает любые ереси и лжеучения, любые вторжения государственных мужей в церковную жизнь. Всегда власть имущие хотели управлять Церковью. Но у Церкви есть управитель – Господь Бог, и именно он управляет всеми верующими людьми», — подчеркнул Вадим Новинский.

Он отметил, что сегодня Православная Церковь продолжает твердо стоять на догматах и традициях благодаря людям, посвятившим свою жизнь Православию. Таким примером, по его словам, является Предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Во все времена Господь дает нам, верующим, примеры людей, которые преданы всем сердцем нашей Церкви. Они мужественны, стойки и непоколебимы в вопросах чистоты нашей веры. Таким примером для нас является Блаженнейший митрополит Онуфрий. Очень важно, чтобы каждое поколение верующих людей отстаивало чистоту нашей веры, для того, чтобы передать ее будущим поколениям. Как это делали для нас наши предки, сохранив нашу веру в непорочном виде», — напомнил народный депутат.

Как сообщалось ранее, 21 марта 2021 года, в первое воскресенье Великого поста, в День Торжества Православия, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви были совершении Литургии святителя Василия Великого и чин Торжества Православия. После чего по церковной традиции состоялись Крестные ходы со святыми иконами по улицам городов и сел, а также вокруг храмов с молитвой о мире в Украине.