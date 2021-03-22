Парафіяни УПЦ попросили владу дотримуватися принципу невтручання у справи церкви, — Новинський

Парафіяни УПЦ на Хресних ходах, що відбулися минулої неділі в ряді міст України, нагадали владі про конституційні гарантії невтручання держави у справи церкви і закликали скасувати антицерковні закони.

Про це повідомив народний депутат Вадим Новинський, вітаючи вірян із Днем Торжества Православ'я, передають Українські Новини.

«У містах, де пройшли Хресні ходи, віряни хотіли звернути увагу на антиукраїнські та незаконні дії, вчинені попередньою владою. Нагадати, що вони є українцями, справжніми вірними патріотами своєї країни, для якої хочуть миру, єдності, стабільності і спокою. І просять змінити спотворення в законодавстві, скасувати антицерковні закони, які були проведені попередньою владою, повернути церковне життя в лоно Конституції України. Щоб права вірян, гарантовані Конституцією України, дотримувалися повністю», — повідомив Вадим Новинський.

Він зазначив, що протягом багатьох століть Церква доводила, що перемагає єресь і лжевчення, що дозволило зберегти чистоту Православ'я. Саме вона об'єднує православних християн — від найперших послідовників Православ'я до наших днів.

«Як 1200 років тому, так і сьогодні держава намагалася втручатися у справи Церкви і встановлювати свої порядки. Але у Церкві порядки є незмінними вже протягом 2000 років, за цей час Православна Церква не раз доводила, що перемагає будь-які єресі та лжевчення, будь-які вторгнення державних мужів у церковне життя. Завжди можновладці хотіли керувати Церквою. Але у Церкви є управитель — Господь Бог, і саме він керує усіма вірянами», — підкреслив Вадим Новинський.

Він зазначив, що сьогодні Православна Церква продовжує твердо стояти на догматах і традиціях завдяки людям, які присвятили своє життя Православ'ю. Таким прикладом, за його словами, є Предстоятель УПЦ митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

«У всі часи Господь дає нам, вірянам, приклади людей, які віддані всім серцем нашій Церкві. Вони мужні, стійки і непохитні в питаннях чистоти нашої віри. Таким прикладом для нас є Блаженніший митрополит Онуфрій. Дуже важливо, щоб кожне покоління вірян відстоювало чистоту нашої віри, для того, щоб передати її майбутнім поколінням. Як це робили для нас наші предки, зберігши нашу віру у непорочному вигляді», — нагадав народний депутат.

Як повідомлялося раніше, 21 березня 2021 року, в першу неділю Великого посту, в День Торжества Православ'я, у всіх храмах і монастирях Української Православної Церкви було завершення Літургії святителя Василя Великого і чин Торжества Православ'я. Після чого за церковною традицією відбулися Хресні ходи зі святими іконами вулицями міст і сіл, а також навколо храмів з молитвою про мир в Україні.