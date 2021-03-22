Александр Вилкул был вызван на допрос по делу о мошенничестве в особо крупных размерах

Один из собственников агрохолдинга Вадим Нестеренко прямо обвиняет Вилкула и Романенко в мошенничестве.

Бывший народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом сообщил инсайдер, передает Комсомольская Правда в Украине.

В рамках уголовного дела, открытого по ч.4 ст.190 (Мошенничество) уже было предъявлено обвинение одному из фигурантов дела Евгению Морщинину, которого напрямую связывают с Вилкулом и Романенко. СМИ сообщают, "что этот юрист работает в одном и том же помещении, в котором зарегистрирована не только партия Вилкула "Украинская перспектива", но и предприятия "подельника" Вилкула – Максима Романенко, а также юридические адреса ряда предприятий агрохолдинга "РистоХолдинг", которые, по слухам, пытается захватить Вилкул". Кроме того, в нынешнем году предприятие "Днепромлын", являющееся составной частью холдинга, Романенко уже открыто переписал на себя, передает "Комсомолка".

Напомним, что один из собственников агрохолдинга Вадим Нестеренко прямо обвиняет Вилкула и Романенко в мошенничестве. В 2011 году Нестеренко якобы вынужден был отдать 50% корпоративных прав тогдашнему губернатору Вилкулу, в 2020 году Вилкул согласился продать свою долю корпоративных прав Нестеренко за $20 миллионов и получил первые два платежа на $6 миллионов. А далее якобы решил "рейдернуть" Нестеренко, забрав у него и деньги, и холдинг.

Инсайдер из окружения Вилкула сообщает что он был вызван правоохранителями на допрос по открытому уголовному делу по факту мошенничества пока ещё в качестве свидетеля, хотя ранее НПУ через официальный пресс-релиз сообщила, что готовится вручить подозрения по этому делу организаторам мошенничества и рейдерства, как они выразились, "из числа бывших высокопоставленных чиновников".

Нынешний адвокат Вилкула в рамках этого уголовного дела Александр Самарец. Сообщается, что он зарегистрирован в том же помещении, где зарегистрирована партия Вилкула и рейдернутые Вилкулом с Романенко агропредприятия. Также СМИ сообщают, что Самарец "в результате вмешательства" Романенко и Вилкула в отчетно-выборную конференцию Совета адвокатов Днепропетровской области в прошлом году внезапно и "с нарушением регламента" стал главой квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов. Как утверждают инсайдеры в юридических кругах, именно Самарец является для Вилкула и Романенко "решалой" в судах и правоохранительных кругах области.