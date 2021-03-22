Олександр Вілкул був викликаний на допит у справі про шахрайство в особливо великих розмірах

Один із власників агрохолдингу Вадим Нестеренко прямо звинувачує Вілкула і Романенка у шахрайстві.

Колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула викликали на допит як свідка у справі про шахрайство в особливо великих розмірах. Про це повідомив інсайдер, передає Комсомольская Правда в Україні.

У межах кримінальної справи, порушеної за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) вже пред'явили звинувачення одному з фігурантів справи Євгену Морщініну, якого безпосередньо пов'язують з Вілкулом та Романенком. ЗМІ повідомляють, "що цей юрист працює у тому ж приміщенні, в якому зареєстрована не тільки партія Вілкула "Українська перспектива", а й підприємства "спільника" Вілкула — Максима Романенка, а також юридичні адреси ряду підприємств агрохолдингу "РістоХолдінг", які, за чутками, намагається захопити Вілкул". Крім того, у нинішньому році підприємство "Дніпромлин", що є складовою частиною холдингу, Романенко вже відкрито переписав на себе, передає "Комсомолка".

Нагадаємо, що один із власників агрохолдингу Вадим Нестеренко прямо звинувачує Вілкула і Романенка у шахрайстві. У 2011 році Нестеренко нібито змушений був віддати 50% корпоративних прав тодішньому губернатору Вілкулу, у 2020 році Вілкул погодився продати свою частку корпоративних прав Нестеренку за $20 мільйонів і отримав перші два платежі на $6 мільйонів. А далі нібито вирішив "рейдернути" Нестеренка, забравши у нього і гроші, і холдинг.

Інсайдер з оточення Вілкула повідомляє що його викликали правоохоронці на допит у відкритій кримінальній справі за фактом шахрайства поки ще як свідка, хоча раніше НПУ через офіційний прес-реліз повідомила, що готується вручити підозри у цій справі організаторам шахрайства і рейдерства, як вони висловилися, "з числа колишніх високопоставлених чиновників".

Нинішній адвокат Вілкула у межах цієї кримінальної справи Олександр Самарецб. Повідомляється, що він зареєстрований у тому ж приміщенні, де зареєстрована партія Вілкула та рейдернуті Вілкулом з Романенком агропідприємства. Також ЗМІ повідомляють, що Самарець "в результаті втручання" Романенка і Вілкула у звітно-виборну конференцію Ради адвокатів Дніпропетровської області в минулому році раптово і "з порушенням регламенту" став головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів. Як стверджують інсайдери в юридичних колах, саме Самарець є для Вілкула та Романенко "рішалом" в судах і правоохоронних колах області.