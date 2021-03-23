Офис Президента синхронизирует внешнюю политику Украины с Белым домом, – СМИ

Активная внешняя политика, которую проводит глава Офиса Президента Андрей Ермак под руководством Владимира Зеленского, сейчас синхронизирована с Вашингтоном, считает издание.

Впервые за годы независимости украинская власть демонстрирует проактивную международную политику. Это дает основание надеяться, что Украина сможет стать полноправным членом международного сообщества, пишет Обозреватель.

«Впервые за 30 лет Украина начала демонстрировать осмысленную дипломатическую стратегию. Готовность новой команды идти на жесткие меры и отстаивать интересы государства заметно контрастирует с десятилетиями бесхребетного конформизма и циничного бизнеса с врагом», – говорится в статье.

Активная внешняя политика, которую проводит глава Офиса Президента Андрей Ермак под руководством Владимира Зеленского, сейчас синхронизирована с Вашингтоном. Банковая использует возможности, открывшиеся после смены администрации Белого дома, взявшей курс на более жесткую политику в отношении России.

«Зеленский пошел на решительные меры и дал старт первому этапу стратегического плана, цель которого – прекращение российского доминирования над Украиной как внутри страны, так и на мировой арене. В Офисе Президента перед Зеленским за это отвечает Ермак. С этого момента Украина начала делать то, чего никогда не делала за всю свою 30-летнюю историю: играть в свою игру, играть жестко и на опережение», — подчеркивается в материале.

Среди таких шагов – санкции против депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, открытие уголовных дел против топ-менеджеров «Привата» Владимира Яценко и Александра Дубилета. Близкий к Коломойскому Александр Дубинский был исключен из фракции «Слуга народа».

«С помощью этого хода Банковая не только ослабила хватку еще одного влиятельного олигарха, который постоянно шантажировал и требовал от Банковой преференций, но и дала красивый заметный посыл Белому дому. К слову, эти и дальнейшие события показали, что Андрей Ермак заметно синхронизирует украинскую стратегию с внешнеполитической повесткой США, удачно используя общие интересы двух стран», – отмечает издание.

Еще одна важная инициатива ОП – Крымская платформа. Ее создание совпало с жесткими заявлениями Джо Байдена о России, а расследование Харьковских соглашений – с заявлениями разведки США о непричастности Украины к вмешательству в американские выборы. На Банковой также усиливают кадрами международное направление.

«Несмотря на ошибки и временный кризис, украинская внешняя политика переживает подъем. Впервые за годы независимости Украина больше не ведет себя как бедный родственник в гостях у мировых империй, но пытается защищать собственные интересы – пусть даже иногда излишне прямолинейно. Это дает основания надеяться, что Украина в конце концов станет полноправным членом международного сообщества. Именно такой подход позволит нам вернуть собственные территории и окончательно восстановить мир», – подчеркивает автор.