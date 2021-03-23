Офіс Президента синхронізує зовнішню політику України з Білим домом, — ЗМІ

Активна зовнішня політика, яку проводить глава Офісу Президента Андрій Єрмак під керівництвом Володимира Зеленського, зараз синхронізована з Вашингтоном, вважає видання.

Вперше за роки незалежності українська влада демонструє проактивну міжнародну політику. Це дає підставу сподіватися, що Україна зможе стати повноправним членом міжнародного співтовариства, пише Оглядач.

«Вперше за 30 років Україна почала демонструвати осмислену дипломатичну стратегію. Готовність нової команди йти на жорсткі заходи і відстоювати інтереси держави помітно контрастує з десятиліттями безхребетного конформізму та цинічного бізнесу з ворогом», — йдеться в статті.

Активна зовнішня політика, яку проводить глава Офісу Президента Андрій Єрмак під керівництвом Володимира Зеленського, зараз синхронізована з Вашингтоном. Банкова використовує можливості, що відкрилися після зміни адміністрації Білого дому, яка взяла курс на більш жорстку політику щодо Росії.

«Зеленський пішов на рішучі заходи і дав старт першому етапу стратегічного плану, мета якого — припинення російського домінування над Україною як всередині країни, так і на світовій арені. В Офісі Президента перед Зеленським за це відповідає Єрмак. З цього моменту Україна почала робити те, чого ніколи не робила за всю свою 30-річну історію: грати в свою гру, грати жорстко і на випередження», — підкреслюється в матеріалі.

Серед таких кроків — санкції проти депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука й Тараса Козака, відкриття кримінальних справ проти топ-менеджерів "Привату" Володимира Яценка та Олександра Дубілета. Близький до Коломойського Олександр Дубінський був виключений з фракції «Слуга народу».

«За допомогою цього ходу Банкова не тільки послабила хватку ще одного впливового олігарха, який постійно шантажував і вимагав від Банкової преференцій, а й дала гарний помітний посил Білому дому. До речі, ці та подальші події показали, що Андрій Єрмак помітно синхронізує українську стратегію із зовнішньополітичним порядком США, вдало використовуючи спільні інтереси двох країн», — зазначає видання.

Ще одна важлива ініціатива ОП — Кримська платформа. Її створення збіглося із жорсткими заявами Джо Байдена про Росію, а розслідування Харківських угод — із заявами розвідки США про непричетність України до втручання в американські вибори. На Банковій також підсилюють кадрами міжнародний напрямок.

«Незважаючи на помилки і тимчасову кризу, українська зовнішня політика перебуває на піднесенні. Вперше за роки незалежності Україна більше не поводиться як бідний родич у гостях у світових імперій, але намагається захищати власні інтереси — нехай навіть іноді надмірно прямолінійно. Це дає підстави сподіватися, що Україна врешті-решт стане повноправним членом міжнародної спільноти. Саме такий підхід дозволить нам повернути власні території та остаточно відновити мир», — підкреслює автор.