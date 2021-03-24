Санкции, вводимые СНБО, поддерживают все меньше его членов, - СМИ

По данным источников сайта, на заседании из 21 присутствовали 18 членов СНБО, поддержали санкции лишь 14 членов СНБО, то есть две трети от состава.

Всё меньше членов Совета национальной безопасности и обороны Украины поддерживают санкции, которые применяются к украинским компаниям. Это следует из информации, озвученной источниками издания "Зеркало недели".

На сайте напоминают, что в пятницу, 19 марта, СНБО поддержал введение санкций против 19 компаний, владеющих лицензиями в сфере пользования недрами. Голосованию предшествовала оживленная дискуссия. Так, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявлял, что если владельцам этих компаний не предъявлены подозрения в финансировании терроризма, то решать проблемы с их деятельностью нужно в судебном порядке, а не посредством санкций.

Также сомнения касаемо безальтернативности санкций выразили вице-премьер-министр Украины Алексей Резников и Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По данным источников сайта, на заседании из 21 присутствовали 18 членов СНБО, поддержали санкции лишь 14 членов СНБО, то есть две трети от состава.

Отметим, что это – минимально необходимое число голосов для принятия решений.

Соответственно, можно сделать вывод, что даже в Совете национальной безопасности и обороны Украины, заседания которого созываются по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, нет единства мнений. Очевидно, что часть членов СНБО понимают всю абсурдность обвинений в адрес оппозиционных сил, а также помнят о том, что санкции вводятся с грубым нарушением действующего законодательства Украины: без судебных решений и по надуманным предлогам.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко, заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

В заявлении партии ОПЗЖ в связи с подписанием Президентом Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения СНБО по применению экономических и других ограничительных санкций в отношении ряда юридических лиц сказано, что образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу нынешней власти, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров.